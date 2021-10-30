狗吊牌刻電話防走失！　她收超毛簡訊「我記住你家地址」嚇壞

▲為了防止狗走失而刻上的電話竟遭有心人士偷拍下騷擾。（圖／翻攝自YouTube／Inside Edition）



記者張方瑀／綜合報導

許多人為了避免自己的狗走失，除了施打晶片以外，有些人會在狗狗的吊牌刻上自己的姓名、電話，甚至是地址，讓撿到狗的人可以迅速跟飼主聯絡。不過，美國一名網紅表示，日前她帶著家中的狗出門散步時，一名陌生男子上前摸了摸狗後，詢問是否能拍照，結果竟然是偷偷記下她的電話號碼，之後不斷發訊息騷擾。

根據《紐約郵報》報導，在TikTok擁有210萬名粉絲的網紅蜜雪兒（Michelle Kimball）表示，她日前帶著牧羊犬尼拉（Nilla）出門散步時，遇到一名一樣正在遛狗的陌生男子，當時男子稱讚尼拉非常可愛後，詢問是否能替牠拍照，蜜雪兒也不疑有他的答應了。

結果蜜雪兒在晚上收到了來自陌生號碼的簡訊，訊息上寫著，「嗨我是今天替你狗狗拍照的男生，我記住你的電話和地址了！」她嚇得立刻封鎖對方，原來這名男子是偷偷拍下她為了防止狗狗走失，特地刻在狗吊牌上面的個人地址跟電話。

事實上，她並非狗吊牌曝光個人隱私的唯一受害者，先前就有一名叫做格雷森（Shay Grayson）的女子在遛狗時，同樣有一名男子說要替她的狗拍照，所幸她立刻發現對方心懷不軌，「我看到他手拿著吊牌拍照，我意識到他是在拍我的電話跟地址。」

格雷森立刻要求對方將手機上的照片刪除，「我的家可能被闖入，如果他知道我的地址跟電話，就能對我做很多可怕的事。」資安專家也呼籲，儘管這種方式能讓走失的狗更快找到主人，但也同時讓隱私曝光，其實非常危險，必須要審慎使用。

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