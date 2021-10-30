　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

狗吊牌刻電話防走失！　她收超毛簡訊「我記住你家地址」嚇壞

▲▼網紅遛狗回家收怪簡訊…竟是「狗吊牌」露餡。（圖／翻攝自YouTube／Inside Edition）

▲為了防止狗走失而刻上的電話竟遭有心人士偷拍下騷擾。（圖／翻攝自YouTube／Inside Edition）

記者張方瑀／綜合報導

許多人為了避免自己的狗走失，除了施打晶片以外，有些人會在狗狗的吊牌刻上自己的姓名、電話，甚至是地址，讓撿到狗的人可以迅速跟飼主聯絡。不過，美國一名網紅表示，日前她帶著家中的狗出門散步時，一名陌生男子上前摸了摸狗後，詢問是否能拍照，結果竟然是偷偷記下她的電話號碼，之後不斷發訊息騷擾。

根據《紐約郵報》報導，在TikTok擁有210萬名粉絲的網紅蜜雪兒（Michelle Kimball）表示，她日前帶著牧羊犬尼拉（Nilla）出門散步時，遇到一名一樣正在遛狗的陌生男子，當時男子稱讚尼拉非常可愛後，詢問是否能替牠拍照，蜜雪兒也不疑有他的答應了。

結果蜜雪兒在晚上收到了來自陌生號碼的簡訊，訊息上寫著，「嗨我是今天替你狗狗拍照的男生，我記住你的電話和地址了！」她嚇得立刻封鎖對方，原來這名男子是偷偷拍下她為了防止狗狗走失，特地刻在狗吊牌上面的個人地址跟電話。

@michellebellexo

I really don’t know what to think of this… ##insideedition ##newsstory##creepy##randomtext

♬ original sound - Michelle Charlotte Bartender

事實上，她並非狗吊牌曝光個人隱私的唯一受害者，先前就有一名叫做格雷森（Shay Grayson）的女子在遛狗時，同樣有一名男子說要替她的狗拍照，所幸她立刻發現對方心懷不軌，「我看到他手拿著吊牌拍照，我意識到他是在拍我的電話跟地址。」

格雷森立刻要求對方將手機上的照片刪除，「我的家可能被闖入，如果他知道我的地址跟電話，就能對我做很多可怕的事。」資安專家也呼籲，儘管這種方式能讓走失的狗更快找到主人，但也同時讓隱私曝光，其實非常危險，必須要審慎使用。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►減油90%的料理神器來了！

ET快訊
LINE最新公告！「這些手機」將無法使用LINE PAY
同學包禮金「500元+2個硬幣」　新娘傻了！網力挺：人家盡力
拒絕啪啪「妳性慾怎這麼強！」人妻淚：三個月沒做了
澎恰恰《魷魚遊戲》第3集「龍龍登場」！001號是大驚喜
遭爆王必勝小三　護理師回應了！
冷冬報到！冷空氣襲台時間點出爐
蔡憶凡輕生遺體送往二殯　爸爸皺眉說話了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南韓前總統盧泰愚今辦告別式！遺孀坐輪椅「掩面落淚」　將入葬坡州

地方媽媽吃不飽脫了　深溝渾圓露出誘惑！1年海撈5600萬

恐怖後車廂「露出半截手腳」在空中狂晃　警察上門逮人他卻笑了

打疫苗免挨針！澳研發「貼片疫苗」選用高端　明年4月人體試驗

狗吊牌刻電話防走失！　她收超毛簡訊「我記住你家地址」嚇壞

首爾街頭驚現血腥貓屍！眼球被「挖爆流出」　脊椎、內臟全被挖空

染疫後突耳鳴？美研究：新冠病毒會竄入「內耳」　害聽力喪失

CNN主播：不信美國人願意「為保護台灣」出兵抗中！　民調真相曝光

韓中外長舉行會談！鄭義溶呼籲解除「限韓令」　韓媒：恐提台灣問題

鄰居家門縫「爬出一堆蛆」　住戶嚇壞報警驚揭屋內有腐屍

被控不滿騎士鑽車「頂她屁股2下」　砂石車駕駛喊冤：沒有刻意撞誰

牽繩卡電梯...狗遭勒脖懸吊半空　痛苦掙扎哀號！陸男衝上前解救

5.3億台幣堆成「鈔票山」超壯觀　嘉市普發2千元消費金...點鈔畫面曝

泰國2名油漆工「安全繩遭剪斷」　驚險卡26樓高空無助逐層求救！

《想見你》李子維手機影片藏2年！　第1集「男友視角」公開有彩蛋～

曾經咬死人！比特犬前往「服刑」 若無符合條件收養恐遭終身監禁

孫德榮病榻心繫華納官司揭「音樂黑洞」　看天王出走：不意外...怒控「吃人不吐骨頭」

路口上演天能？駕駛疑誤入死巷　緊急「ctrl+z」倒退嚕回頭右轉

祖孫過斑馬線遭轉彎車直衝撞飛 車主急下車驚壞：A柱擋住沒看到

賈靜雯被女兒抗議「很久沒陪睡搞搞了」　「萬聖節終於擺脫公主風」讚修杰楷神隊友

南韓前總統盧泰愚今辦告別式！遺孀坐輪椅「掩面落淚」　將入葬坡州

地方媽媽吃不飽脫了　深溝渾圓露出誘惑！1年海撈5600萬

恐怖後車廂「露出半截手腳」在空中狂晃　警察上門逮人他卻笑了

打疫苗免挨針！澳研發「貼片疫苗」選用高端　明年4月人體試驗

狗吊牌刻電話防走失！　她收超毛簡訊「我記住你家地址」嚇壞

首爾街頭驚現血腥貓屍！眼球被「挖爆流出」　脊椎、內臟全被挖空

染疫後突耳鳴？美研究：新冠病毒會竄入「內耳」　害聽力喪失

CNN主播：不信美國人願意「為保護台灣」出兵抗中！　民調真相曝光

韓中外長舉行會談！鄭義溶呼籲解除「限韓令」　韓媒：恐提台灣問題

鄰居家門縫「爬出一堆蛆」　住戶嚇壞報警驚揭屋內有腐屍

南韓前總統盧泰愚今辦告別式！遺孀坐輪椅「掩面落淚」　將入葬坡州

奧運輕艇國手張筑涵首體驗臺中女力女麗　拳擊有氧、瑜伽獲好評

1萬多人要教召14天！國防部證實：這族群優先召集

王柏融明年回樂天？曾豪駒：有實力繼續留在日本

秋冬開架彩妝最堆抗！初吻小鋼筆台灣等到了、三色修容餅混刷不失手

LINE公告：中國手機將無法使用LINE PAY

黃鐙輝遭民眾飆罵三字經　《顧巢》下戲狂靠灌酒

胡宇威建議《全明星3》下禁慾令　黑臉警告：背黑鍋值得嗎

不滿被勞檢？勞動局查職災　環保局竟開13輛垃圾車包圍勞檢處

中信盃黑豹旗／南英扣倒潮州闖64強　陳煜盛雙安最欣賞陳傑憲

紅髮妹穿內褲墜樓「腳插入天窗」　坐車頂狂揉臀「已無法站立！」

國際熱門新聞

19歲孕妻詭異失蹤　23年後「回家」了！

沒錢買衛生棉！少女「選擇懷孕」省9個月

滑手機「小拇指撐住」錯了　專家曝正解

CNN主播：不信美國人願為護台出兵抗中

小室圭律師考試落榜　年薪差距曝

罕見「陰莖植物」睽違25年開花了

台首例！AY.4.2變異株傳染力恐高10%

快訊／美FDA批准5-11歲兒童「輝瑞疫苗」緊急使用授權

解決糧荒 北韓宣導民眾吃黑天鵝肉

26歲女峇里島恐怖殺母裝箱　獲釋返美

志工媽媽是巨乳直播主！家長看到拳頭硬了

81歲爺孫戀「愛到死」鮮肉尪爽領遺產交男友

印度神童曝年底前「2件事」衝擊全球

美兩黨參議員提案　要求抵制北京冬奧

更多熱門

相關新聞

CNN主播：不信美國人願為護台出兵抗中

CNN主播：不信美國人願為護台出兵抗中

總統蔡英文日前接受CNN專訪後，有CNN主播認為，就算政府給足承諾，在經歷20年阿富汗戰爭後，但美國人民可能不願意再派任何軍隊到國外打仗。但最新智庫民調則顯示，美國有超過50％的民眾支持美軍派人協防台灣。

彭博：台灣被推上中美代理戰爭前線

彭博：台灣被推上中美代理戰爭前線

19歲孕妻詭異失蹤　23年後「回家」了！

19歲孕妻詭異失蹤　23年後「回家」了！

臘腸蓋媽愛心被　手抱外婆牌鴨鴨

臘腸蓋媽愛心被　手抱外婆牌鴨鴨

志工媽媽是巨乳直播主！家長看到拳頭硬了

志工媽媽是巨乳直播主！家長看到拳頭硬了

關鍵字：

走失北美要聞TikTok

讀者迴響

熱門新聞

帥富豪爆爽砸上億包養「大戰7仙女」！

印錯包裝讓公司噴10萬　他出動母親決戰老闆

露肩裝也上榜！「最醜穿搭」第一名爆反感

獨／疑輕生主因！草東鼓手IG崩潰

快訊／草東沒有派對鼓手驚傳陳屍防疫旅館

「20種工作」在10年後恐式微消失！

超商「咖啡買1送1」剩2天！

潛水員水底拍攝　巧遇7公尺巨蟒

韓網紅逝世1年半　媽媽「也跟著走了」

劉謙手速太快「肉眼看不到」！網放慢40倍嚇到發毛

王必勝小三炫包爽回「打算買房」

30公分超大一根完全入體　30歲男衝醫院醫夾到崩潰

台中22歲男遭虐殺！3女在遺體旁滑手機

名人外遇下神壇！PTT「狂點名1位」依舊王者

嘉義市普發2000元現金拚振興　截止時間曝

更多

最夯影音

更多
被控不滿騎士鑽車「頂她屁股2下」　砂石車駕駛喊冤：沒有刻意撞誰

被控不滿騎士鑽車「頂她屁股2下」　砂石車駕駛喊冤：沒有刻意撞誰
牽繩卡電梯...狗遭勒脖懸吊半空　痛苦掙扎哀號！陸男衝上前解救

牽繩卡電梯...狗遭勒脖懸吊半空　痛苦掙扎哀號！陸男衝上前解救

5.3億台幣堆成「鈔票山」超壯觀　嘉市普發2千元消費金...點鈔畫面曝

5.3億台幣堆成「鈔票山」超壯觀　嘉市普發2千元消費金...點鈔畫面曝

泰國2名油漆工「安全繩遭剪斷」　驚險卡26樓高空無助逐層求救！

泰國2名油漆工「安全繩遭剪斷」　驚險卡26樓高空無助逐層求救！

《想見你》李子維手機影片藏2年！　第1集「男友視角」公開有彩蛋～

《想見你》李子維手機影片藏2年！　第1集「男友視角」公開有彩蛋～

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面