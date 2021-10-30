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染疫後突耳鳴？美研究：新冠病毒會竄入「內耳」　害聽力喪失

耳朵,耳鳴,挖耳朵。（示意圖／達志影像）

▲美國研究發現，新冠病毒可能感染內耳細胞，造成聽力受損或耳鳴。（示意圖／達志影像）

記者張寧倢／編譯

麻省理工學院（MIT）與麻省眼耳醫院的研究人員，針對10名出現耳部相關症狀的染疫患者進行研究，發現新冠病毒可以感染內耳細胞，尤其是聽覺和平衡系統的感覺接收器「毛細胞」（hair cells），讓部分新冠患者出現失聰、耳鳴、頭暈與平衡困難的狀況。

根據《每日郵報》報導，這項發表在《醫學通訊》期刊上的研究中，研究小組使用了人類幹細胞轉化成內耳細胞的新細胞模型，包含毛細胞、支持細胞、神經纖維和施旺氏細胞（Schwann cell），接著再從10名新冠患者身上提取細胞，而這些患者都曾因為導致暈眩、嚴重聽力損失的疾病或腫瘤而接受手術。在兩組細胞模型與人類樣本中，研究人員發現毛細胞和施旺氏細胞含有新冠病毒進入和感染細胞所需的蛋白質，研究中其他類型的細胞則未被病毒入侵。

由於毛細胞是幫助人們聽覺靈敏、保持平衡與頭部動作的感覺接收器，這可能解釋了為什麼一些新冠患者報告了聽覺喪失、耳鳴、頭暈與平衡困難的原因。報導稱，目前讓不清楚病毒是如何進入內耳，推測可能是由連接鼻子與中耳的管道進入，或是通過嗅覺神經周圍的小開口從鼻子逃脫並感染了腦神經，包含連接到內耳的腦神經。研究人員表示，但由於人體內耳組織的取得相當困難，其他的研究因此遭受阻礙。

研究的共同作者、現任史丹佛大學醫院耳鼻喉─頭頸外科主任斯坦托維克（Konstantina Stantovic）表示，他們從去年3月就開始發現染疫者出現耳聾症狀，於是決定將研究重點放在新冠病毒上，「我們仍然不清楚發病率是多少，但我們的研究確實喚起了針對染疫者聽力的更多關注。」

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