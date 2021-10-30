南韓前總統盧泰愚今辦告別式！遺孀坐輪椅「掩面落淚」　將入葬坡州

▲南韓前總統盧泰愚的靈車離開首爾奧林匹克公園。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓前總統盧泰愚26日因長年抱病辭世，享壽88歲（虛歲89歲），其從軍、從政以來功過參半，為此文在寅政府最後決定予以國葬規格，由國務總理金富謙擔任葬禮委員長，今（30）日上午舉行路奠後，移靈至首爾奧林匹克公園舉行告別式，由歌手仁順伊領唱悼念曲《手拉手》（손에 손잡고），「1盧3金」正式劃下句點。

註：《手拉手》為1988年首爾奧運（漢城奧運）時的主題曲，其中歌詞還夾帶著「阿里郎」一詞，有韓語、英語等版本，甚至在東歐廣為流傳，成為掀起民主化風潮的曲目，據傳為盧泰愚生前喜愛的必唱曲目。

根據《韓聯社》，盧泰愚的靈堂設在首爾大學附設醫院，30日上午首先遺骸移至其生前位於首爾市西大門區延禧洞的住處進行路奠（路祭，노제），之後移往奧林匹克公園和平廣場進行80分鐘的告別式，為配合防疫規定，現場只允許50人進場，包括青瓦台總統秘書室長俞英明、國民力量黨魁李俊錫等政界人士皆應邀出席，而共同民主黨黨魁宋英吉則缺席。

▼金玉淑坐著輪椅出席盧泰愚告別式。（圖／路透社）





▲盧泰愚遺孀金玉淑。（圖／達志影像／newscom）



曾在盧泰愚政府時期擔任青瓦台經濟首席的前國民力量非常對策委員長金鍾仁、前國務總理盧在鳳也出席現場。另外，原本因健康因素而不克出席的盧泰愚遺孀金玉淑，則是坐著輪椅，由女兒盧素英、兒子盧載憲陪同出席告別式，最後金玉淑甚至落下眼淚，用手巾掩面哭泣。

告別式先後以佛教、基督教、天主教、圓佛教等南韓4大宗教的儀式進行。金富謙致詞時提及盧泰愚就任總統時的政績，包括成功舉辦首爾（漢城）奧運、拓展「北方外交政策」與中國、前蘇聯、東歐等建立外交關係；他也表示，「（盧泰愚）在我國（南韓）現代史上鑄下難以抹滅的過失，卻也是難以撼動的事實！」

註：盧泰愚就任總統期間推動「北方外交政策」，除了與前蘇聯、東歐建立起外交關係，1992年與中華民國政府（台北）斷交、同時與中華人民共和國政府（北京）建交。盧泰愚逝世後，中國外交部發言人趙立堅特別表示，盧泰愚生前對於中韓外交關係發展上有著重大貢獻。

▲南韓政壇各界人士出席盧泰愚的告別式。（圖／路透社）

金富謙在致詞中提到，盧泰愚生前曾在遺言中表示對於過去所犯錯誤的悔恨、期盼外界能予以饒恕，「今日的告別式不僅僅是哀悼故人的儀式，更應是迎向新歷史、真實的歷史、充滿和解與團結的歷史，審視過去歷史的契機。」

據悉，由於盧泰愚曾與前總統全斗煥主導雙十二政變，依據南韓法規對於《內亂罪》的規定，不能入祀國立墓地（首爾顯忠院等），因此家屬表示希望能葬在京畿道坡州市的統一花園（통일동산）。根據韓媒《News1》，坡州市府最終決定同意家屬提出的要求。

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