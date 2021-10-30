韓中外長舉行會談！鄭義溶呼籲解除「限韓令」　韓媒：恐提台灣問題

▲南韓外交部長鄭義溶、中國外交部長王毅於G20峰會舉行會談。（圖／大韓民國外交部）

記者羅翊宬／編譯

南韓外交部長鄭義溶與中國外交部長王毅為了出席今年的「二十大工業國集團」（G20）高峰會而前往義大利羅馬，雙方於當地時間29日晚間進行長達30多分鐘的外長會談，除了提及韓半島（朝鮮半島）情勢與中韓兩國關係發展，韓媒分析，雙方恐怕還討論到近來美中兩大國極為敏感的台灣問題。

根據《韓聯社》，南韓外交部今（30）日上午指出，鄭義溶與王毅於當地時間29日晚間在義大利羅馬舉行30多分鐘的韓中外長會談，雙方除了針對儘早推動含半島和平進程的合作方案進行具有深度的意見交換，對於明年將迎來「韓中建交30周年」，鄭義溶也向王毅呼籲中國應解除「限韓令」。

鄭義溶表示，為了在電影等文化領域上活絡韓中兩國的交流，應強調韓中兩國具體合作的必要性；對此王毅也表示深感認同，持續表現出願意溝通的態度。

此外，韓中兩國外長還談論到印太地區情勢與各種全球性的議題，並對韓中兩國高層在全球新冠疫情之際仍能維持緊密聯繫持正面評價，表示未來應持續增加雙方高層溝通的機會，發展戰略性合作夥伴關係。

而美媒《CNN》於26日專訪台灣總統蔡英文，證實有部份美國軍人駐台協助軍隊訓練，加上近來中國解放軍的軍機多次徘徊台灣西南防空識別區，台灣議題成為美中兩大國角力的敏感議題。

對此，《韓聯社》分析，雖然目前南韓外交部並未透露出雙方談論內容的具體細節，不過其中內容很有可能包含台灣議題，反映出先前中方的立場，要求南韓須考量到韓中關係，勿在台灣議題上附和美國。

據悉，韓中兩國外長才於9月在首爾召開會談。

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