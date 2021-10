CNN主播：不信美國人願意「為保護台灣」出兵抗中！　民調真相曝光

▲總統蔡英文接受CNN訪問時證實,美國確實有軍隊在台協助國軍訓練。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

總統蔡英文日前接受CNN專訪後,有CNN主播認為,就算政府給足承諾,在經歷20年阿富汗戰爭後,但美國人民可能不願意再派任何軍隊到國外打仗。但最新智庫民調則顯示,美國有超過50%的民眾支持美軍派人協防台灣。

CNN主播塔柏爾(Jake Tapper)29日表示,蔡英文在專訪中證實有美軍在台協助訓練是件很危險的事,「我很難想像美國人,特別是在經歷20年的阿富汗戰爭、伊拉克戰爭後,會願意為了保護台灣而派一名美國士兵,或任何一個男人、女人、兒子、女兒去和中國打仗。」他說,「就算目標再崇高、承諾再如何堅若磐石,不管威懾中國有多重要,我只是很難想像美國人會說,『對,這是值得的。』」

Rep. Michael McCaul says national security is the most important issue for Biden to address at the G20.

"China, with their launch of the hypersonic missile that we detected... in August, it's a huge, serious threat not only to the United States and our homeland but to the world." pic.twitter.com/TRX0kdvica