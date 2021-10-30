西班牙高檔餐廳45瓶珍藏酒遭竊　其中1瓶逾千萬元

▲酒窖存放著超過4萬瓶酒，有45瓶酒遭竊。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文無關）

記者詹雅婷／綜合外電報導

西班牙卡塞雷斯市一間高檔飯店米其林二星級餐廳於27日凌晨遭竊，一對男女支開服務人員後，偷走45瓶紅酒，其中一瓶是擁有215年歷史、價值達35萬歐元（約新台幣1125萬元）的滴金酒莊葡萄酒。

美聯社報導，這對入住飯店的男女以英文溝通交流，讓現場工作人員覺得2人是前來餐廳用餐的優雅房客，期間要求前台服務人員到廚房拿取更多食物，但這也讓監視器無人照看，男子趁機溜進酒窖拿走45瓶酒。就在27日凌晨，2人退房並使用信用卡結帳離去。

其中一名老闆波羅（José Polo）坦言，當時無人發現這對男女用袋子裝著酒瓶。事後才發現，被偷走的酒包括一瓶1806年份滴金酒莊（Château d’Yquem）的葡萄酒，以及至少6瓶19世紀羅曼尼康帝酒莊（Romanée-Conti）的紅酒。他也說，他並沒有計算這次遭竊的總損失金額，因為這些名酒的象徵價值更大。

現已知酒窖存放著超過4萬瓶酒。波羅稱，遭竊的酒均有編號，無法在公開市場上出售，推測這對男女應該是幫私人收藏家工作。卡塞雷斯市國家警察局發言人證實，警方已介入調查此案。

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