19歲孕妻載女童詭異失蹤　23年後「回家」了！連人帶車陳屍水中

記者張寧倢／編譯

美國阿肯色州一名19歲女子霍柏（Samantha Hopper）在1998年某天帶著女兒出門後便離奇失蹤，經過了23年，專門解決懸案的非營利組織「Adventures with Purpose」通知警方，他們在離河岸約23公尺遠的水下發現了霍柏當年駕駛的藍色車輛，而打撈起來之後發現車內留有2具遺體，據信就是霍柏母女倆。

▲波普縣治安官辦公室公布了車輛打撈的畫面，失蹤23年的年輕媽媽霍柏（Samantha Hopper）終於被尋獲。（圖／翻攝自IG／@popecountysheriffsoffice）

根據《福斯新聞》報導，霍柏1998年9月11日失蹤當時年僅19歲，且懷有身孕，那天她說要先送2歲女兒荷爾特（Courtney Holt）去拉塞爾維爾（Russellville），再隻身前往小石城（Little Rock）聽一場音樂會，結果母女倆就此一去不返，失蹤了23年。霍柏的另一名女兒德薩拉（Dezarae）多年來一直不放棄希望，除了與波普縣治安官辦公室積極聯繫外，還尋求了致力於解決懸案的非營利組織AWP幫忙。

組織中負責此案的潛水員畢紹普（Douglas Bishop）表示，他們掌握資訊後縮小搜索範圍，利用聲納在一座橋梁附近的河域找到可疑物體，潛水員26日在距離河岸22.8公尺、水下2.4公尺深的地方發現一輛藍色的福特TEMPO轎車，由於當時還是新車，所以沒有牌照，相當難以辨認，但畢紹普認為它就是霍柏駕駛的那輛車。

當局人員到場之後，將車輛打撈上岸，發現車內留有2具屍體，當時霍柏的家人也在場，儘管仍然需要等待實驗室的DNA檢驗結果，但許多參與搜索的人都相信家屬已經找到霍柏和她的女兒。AWP組織聲明中也寫道，霍柏和2名孩子終於「回家」了。

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