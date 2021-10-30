滑手機「小拇指撐住」姿勢錯了！　專家曝正解：改這樣最好

▲許多人滑手機時，會用小拇指撐住手機下方。（圖／達志影像／示意圖）

記者詹雅婷／綜合報導

滑手機早已成為現代人習慣之一，但專家提醒，若長時間使用小指頭來輔助支撐手機下緣、用大拇指來滑手機，會加重尺神經的負擔，使用手持電子裝置時間越長、疼痛感就越劇烈，且低頭看手機的動作也會讓頸部疼痛。專家直言，其實沒辦法依靠改變拿手機的姿勢來降低傷害，建議調整使用時數，或改用電腦、電視替代手持裝置。

「哈芬登郵報」報導，當使用智慧型手機或是平板時，小指頭及拇指是最受影響的指頭，一旦使用時間拉長，可能導致抽筋或發炎等狀況，甚至影響到手腕及手臂。

英國特許物理治療學會成員隆巴德（Ben Lombard）坦言，一般人使用智慧型手機時，通常傾向利用小指頭支撐手機重量，手腕些微內彎，讓螢幕能正對著臉部，但若長時間下來，會導致加重尺神經（ulnar nerve）受到壓迫。

▲專家表示，長時間承受的壓力也可能是造成腕隧道症候群因素之一，包括使用手機。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

尺神經是手臂三大主要神經之一，自手肘內部延伸出去，沿著前臂內側到手掌和小指，傳遞電訊號至前臂手部的肌肉。依據約翰霍普金斯醫院（John Hopkins Medicine）介紹，神經除了可能因長時間拉伸受到壓迫，長時間承受的壓力也可能是因素之一，包括使用手機。

依據2017年的研究，長時間使用智慧型手機，與腕隧道症候群（carpal tunnel syndrome）有相關性。也就是說，當工作需要進行重複性的手部動作時，像是打字，可能就會導致腕隧道症候群，造成疼痛、麻木、刺痛、握力降低等狀況。

此外，隆巴德也說，除了上述提及的手部之外，滑手機低頭往下看的動作也會讓頸部大受影響，更糟的是，躺著用手機會讓脖子伸長，壓迫到頸部神經。

至於是否能依靠改變拿手機的方式來減少附帶傷害，隆巴德坦言，其實並沒有所謂的最佳拿手機姿勢，建議調整管理手機使用時間，或改用電腦、電視。

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