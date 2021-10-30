妻難產變植物人！夫喊「無夫妻之實」訴離遭駁回　更一審大逆轉

▲人妻因難產變植物人，丈夫認為夫妻倆長年無夫妻之實，向法院訴請離婚。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／台中報導

台中林姓女子難產因缺氧性腦病變成了植物人，而其羅姓丈夫認為兩人已長年沒有夫妻之實，因此向法院請求離婚。不過，一、二審法官均認為，林女的狀況無法歸咎於她，因此判羅男敗訴，不過更一審卻大逆轉，認為林女變成植物人也不能歸責於羅男，最終判准離婚。

羅男主張，林女2012年9月30日入院待產，疑似因為羊水栓塞併心肺衰竭，緊急於同年10月1日剖腹產下一名女嬰，但林女產後卻因缺氧性腦病變轉加護病房，至今都未清醒，已呈現植物人的狀態，經多年治療也沒有好轉，夫妻兩人長期僅有夫妻之名，但並無婚姻之實，婚姻關係已產生破綻沒有回復的希望，屬於難以維持婚姻的重大事由，因此向法院訴請離婚。

對此，林女父親出面指控，女兒待產時，羅男不僅讓她獨自面對，還在醫院要求簽署手術同意書時搞消失，才因此影響到女兒的搶救及復原時間，而此後竟還陸續提領女兒的保險金、補助金、勞保給付等，而這期間都未曾表示婚姻無法維持，直到保險公司不再理賠後，他才想藉由訴請離婚來免除他依法應對女兒需負擔的扶養照顧義務。

法院審理後，一、二審法官均認為，林女變成植物人是因為難產，對婚姻並無可歸責之處，因此駁回羅男之訴。但羅男不服再提出上訴，最高法院發回更審。

全案在更一審時出現大逆轉，更一審法官認為，林女呈植物人狀態至今已超過9年，也無從預期她何時能恢復意識與羅男共同經營夫妻生活，雙方徒有夫妻之名，但卻無法達到婚姻的目的，任何人處於這種情況下，均將喪失維持婚姻的意願。

再者，林女發生羊水栓塞的原因不明，院方也無法預測、預防，而後變成植物人也不能歸責於羅男，法官認為，兩人難以維持婚姻的重大事由，既非應由夫妻之一方負責，雙方均可請求離婚，最終判准羅男跟林女離婚，全案可上訴。