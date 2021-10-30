蘇丹全國示威今登場！軍事政變衝突至少11死　美籲軍方勿暴力鎮壓

▲蘇丹上萬名示威者過去一周走上街頭，迄今至少11人死於軍民衝突。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

非洲國家蘇丹10月發生軍事政變，過去一周反對政變的抗議行動與與安全部隊爆發衝突，迄今至少有11名示威者喪命。不過當地民眾仍計畫於30日發起全國抗議，外界也擔憂將出現更多流血事件，美國國務院向蘇丹軍事政變領袖們呼籲，別對和平示威者使用暴力。

路透報導，蘇丹上萬名示威者過去一周走上街頭，反對陸軍上將柏罕（ Abdel Fattah al-Burhan）所發起的軍事政變，訴求恢復文職政府。截至目前已有至少11人死於軍民衝突，這也讓抗議人士擔憂，軍方可能發動更全面的鎮壓行動。

蘇丹境內示威人士藉由透過傳單、簡訊、塗鴉、鄰里集會來動員抗議行動，計畫於10月30日這天走上街頭，深信事前已做足宣傳工作，周六將會有許多人參加。示威者稱，「軍隊應該回到軍營，把領導權交給總理哈姆杜克，我們的要求是一個民主國家，僅此而已。」

在蘇丹發生政變後，文人政府總理哈姆杜克（Abdalla Hamdok）被軟禁，多名部長被逮捕，境內網路中斷，而領導政變的將軍柏罕解散哈姆杜克政府內閣，西方國家凍結數億美元援助。

▲蘇丹陸軍上將柏罕（ Abdel Fattah al-Burhan）。（圖／路透）

依據柏罕的說法，政客先前煽動對軍隊的敵意，所以撤掉內閣避免內戰，如今的立場仍致力於民主過渡轉移政權，包括舉辦即將於2023年7月登場的選舉。

現已知哈姆杜克25日遭士兵包圍後，被關押在柏罕住處，並於26日得以在受到看守的狀態下返家。

不過，美國國務院官員透露，哈姆杜克目前仍處於軟禁狀態，無法恢復工作，而軍方30日對於全國示威活動所採取的行動將是一大考驗，「我們呼籲安全部隊不要對示威者使用任何暴力，充分尊重公民和平示威的權利。」

▼蘇丹人民上街反對軍事政變。（圖／路透）

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