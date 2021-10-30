嘉義縣振興券大加碼　抽142萬敞篷遊艇+500萬輕豪宅

▲嘉義縣長翁章梁宣布振興券加碼抽百萬遊艇+輕豪宅。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣消費振興券加碼方案，最大獎市值高達500萬元的輕豪宅，另加碼市值142萬的酷炫敞篷遊艇，共超過千個獎項，總市值超過1500萬！

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▲嘉義縣振興券加碼抽百萬遊艇+輕豪宅。（圖／記者翁伊森攝）

「期待創造超過25億在嘉消費金額！」翁章梁說，嘉義有山、海、平原，諸多知名光觀景點值得大家來玩、來消費，只要消費就有機會抽中價值500萬元輕豪宅及逾百萬的敞篷遊艇；同時感謝企業界響應嘉義縣振興摸彩活動，希望未來有更多廠商看好嘉義、投資嘉義，嘉義縣如大隻雞晚啼，農工大縣，正在實現。

縣長翁章梁現場加碼，以擲骰子決定11月15日首波抽獎再加碼Gogoro數量，僅擲一次立即骰出最大的數字，加碼送出6台Gogoro。

此外，抽「敞篷遊艇」是嘉義縣獨家首創，大多數人對於遊艇的認知屬於高端消費，其實不然；嘉義縣振興券加碼方案的百萬酷炫敞篷遊艇，載運與停靠不侷限於碼頭，隨獎品附贈拖車，只要有四輪傳動託運與休旅車大小的車位，就可以讓敞篷遊艇停靠；翁章梁也特別說明，抽到遊艇將安排中獎人受訓考照，教你真的學會開遊艇！

台灣素有遊艇王國之稱，外銷產量亞洲第一，本次抽獎「敞篷遊艇」為法國品牌 Smartliner 175 SunBreeze敞篷休閒快艇，堅固可靠的船身結構通過歐盟CE認證，船骨擁有不沉船設計，即使船身受損，也無安全之慮；無論是您個人或家庭/朋友（6人）出海釣魚趣，享受海藍天，這都是您的最佳選擇，準備好就出發了！

凡於110年10月8日至111年4月30日活動期間，民眾在嘉義縣店家（以營利事業登記地為準、「嘉義縣農會」發票不在此限）消費，累積滿500元，即可獲得一組抽獎序號參加抽獎，將在11月15日首次進行抽獎。

▲嘉義縣振興券加可抽多台GOGORORU及大小獎。（圖／記者翁伊森攝）

針對嘉義最負盛名的農漁特產，縣府將推出振興市集，有布袋觀光漁市消費滿額贈、休閒農場振興加碼入園送百和農遊888滿千送百元商品等行銷活動。

布袋觀光漁市持紙本振興券消費滿1000送虱目魚鬆1包、滿3000送虱目魚鬆禮盒(3包入)；振興市集將分別在縣府前廣場、布袋海風長堤和民雄日式招待所規劃4場市集（含縣府前廣場111年農曆春節前年貨市集），除規劃農特產限量來客禮外，每場次加碼推出2款500元振興券翻倍（農產品價值市價超過1千元）的排隊限量夢幻超值組合，現場持紙本振興券消費還可以兌換刮刮卡，獎品有Air Pods和氣炸鍋等大禮，當日集點還能兌換20至100元當日市集現金券等特別加碼的優惠。

民眾只要於110年10月8日至111年4月30日活動期間，在嘉義縣店家（以營利事業登記地為準、「嘉義縣農會」發票不在此限）消費，不限使用振興券，取得「統一發票」或持「有免用統一發票專用章的收據」者，即可至官網登錄發票號碼等相關資料（可回溯10月8日起在嘉義縣的消費紀錄），每累積滿500元，即可獲得一組抽獎序號參加抽獎，11月15日進行第一次抽獎，民眾可把握機會，加快腳步消費。

嘉義消費振興方案有首獎500萬輕豪宅、Gogoro、IPHONE13、50吋以上電視等各式大獎，所有獎品數量超過1000份、總價市值超過1500萬，最小獎項至少市值2,000元，且將有不定期驚喜加碼好禮。有關嘉義縣振興抽獎登錄，請參閱官網(https://plus1.net.tw/)活動辦法，若有系統登錄問題，請洽客服專線05-3620123轉8886。