志工媽媽私下搞「巨乳18禁」直播！家長看她PO肉慾照　拳頭都硬了

記者張寧倢/綜合外電報導

美國佛州30歲女子特蕾西(Victoria Triece)身材火辣,完全看不出來已經生過兩名孩子,但她最近意外陷入網路爭議,她28日在推特發文抗議,自己無預警被撤銷國小志工媽媽的資格,竟是有其他家長看過她開設的18禁成人頻道後氣炸,向學校舉發說她不適合擔任志工。特蕾西表示將控告校方賠償百萬美元。

根據《紐約郵報》、《太陽報》報導,特蕾西的兩名5歲、10歲孩子皆就讀於佛洲沙湖國小(Sand Lake Elementary School),而日前她卻無預警遭到學校撤銷志工資格,一問之下才發現,原來是有家長寄了一封匿名檢舉信,將她在OnlyFans付費平台上經營的18禁成人色情帳號發送給校方,最終她被「裁決」不適任志工。特蕾西氣得直接在推特控訴,「這種做法太殘忍了,你不必喜歡或同意我做的事,但這種極端的做法是絕對錯誤的。」

特蕾西的律師內傑姆(Mark NeJame)表示,在沒有法律或憲法的依據之下,她被「剝奪」了參與孩子生活的機會,特蕾西已經做了5年的志工,也通過了背景調查。特蕾西則向記者表示,她加入OnlyFans兩年多以來,從未有任何蓄意隱瞞的行為,有人想要揭露她在網路上的形象,藉此讓她覺得羞愧,但沒有人有權力評判別人的謀生之道,「我覺得自己受到批判、孤立,我喜歡和孩子們在一起,和其他學生、家長的關係也一直很好。」

目前,特蕾西正在準備對奧蘭治郡公立學校董事會提起訴訟,要求校方為此賠償100萬美元。她的法律團隊說,與她在網路上的私人照片、影音相比,特蕾西從來沒有在學校場合中出現不適當的穿著,損害賠償的基礎包含剝奪參與孩子生活的權利、剝奪她選擇維持生計的方式,只因為她私下的行為觸犯某些人的道德敏感,就遭禁止擔任志工,這已經足以讓她受到嘲笑。

the way someone took paid content from my onlyfans and sent it into my children’s school is so cruel. you don’t have to like what i do or agree with it but to do something this extreme is just downright wrong.