美研究：疫苗保護力比「自然免疫」更強！　莫德納效力高於輝瑞BNT

▲美研究指出疫苗保護力比「自然免疫」更強。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國疾控中心最新研究指出，曾確診新冠肺炎的人再染疫的機率，比接種過兩劑疫苗的人還要高出5倍，證明疫苗帶來的保護力比「自然免疫」還要高，不論是否曾染疫，都必須確實施打新冠疫苗。

美國疾病控制與預防中心（CDC）在《發病率和死亡率周報》（MMWR）公布的最新研究，收集了1月至9月期間在9個州、187家醫院共7000名患者的數據，結果顯示，即便曾經確診過新冠肺炎，其檢測結果為陽性的機率仍比在過去3至6個月打完疫苗的人高出5.49倍，因此建議所有符合條件的人應該盡速接種，包含過去曾確診的民眾。

在這項研究中，與未接種疫苗的確診者相比，接種莫德納（Moderna）疫苗的民眾體內的保護力似乎高於接種輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）疫苗的人。此外，這項研究雖然比較了疫苗免疫和自然免疫的差異，但範圍僅止於住院患者。

美國疾病管制與預防中心主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）說，「我們現在有更多證據能夠證實疫苗接種的重要性，即便你之前曾經去診過，阻止新冠肺炎或是變種出現的最佳方法，就是廣泛接種疫苗。」

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