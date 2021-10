臉書更名Meta　近似希伯來文「死亡」以色列人笑瘋

▲臉書改名Meta,讓使用希伯來語的人笑了,因為近似希伯來語的「死亡」一詞。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者黃品臻/綜合報導

美國社群媒體巨擘臉書29日正式更名為Meta,顯示該集團未來致力於發展「元宇宙」(metaverse),不過這個新名字對使用希伯來文的以色列人和各地猶太人來說,實在太不吉利,因為Meta的發音近似希伯來文的「死亡」。

據BBC報導,Meta的發音在希伯來語中,近似「死」這個單詞的陰性型態,讓不少使用希伯來語的人都覺得相當可笑,以色列的緊急救援志工組織Zaka更在推特上對「死公司」諷刺喊話,「別擔心,我們來救你了!」

Today we're introducing Meta, which brings together our apps and technologies under a new company brand. Learn more about how we’re helping build the metaverse and other news from Connect. https://t.co/6s3GKjWq4S