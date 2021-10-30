　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

臉書更名Meta　近似希伯來文「死亡」以色列人笑瘋

▲▼臉書改名Meta。（圖／達志影像／美聯社）

▲臉書改名Meta，讓使用希伯來語的人笑了，因為近似希伯來語的「死亡」一詞。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者黃品臻／綜合報導

美國社群媒體巨擘臉書29日正式更名為Meta，顯示該集團未來致力於發展「元宇宙」（metaverse），不過這個新名字對使用希伯來文的以色列人和各地猶太人來說，實在太不吉利，因為Meta的發音近似希伯來文的「死亡」。

據BBC報導，Meta的發音在希伯來語中，近似「死」這個單詞的陰性型態，讓不少使用希伯來語的人都覺得相當可笑，以色列的緊急救援志工組織Zaka更在推特上對「死公司」諷刺喊話，「別擔心，我們來救你了！」

臉書此次更名為Meta，旨在未來會從社群公司變成致力發展「元宇宙」（metaverse）的公司，而Facebook、Instagram、WhatsApp則是旗下產品品牌。「元宇宙」融合了虛擬與真實世界，每個人都能在其中化身為各種虛擬角色，做真實世界中可以做或做不到的事。過去只出現在科幻小說、電影情節裡，現在拜AI人工智慧、5G或6G高速網路、AR、VR和遊戲軟體等技術所賜，將成為未來網路社群的生活新型態。

事實上，跨國企業在為產品取名時，都會注意產品名稱是否與各地語言的不雅字眼同義或有諧音的狀況，報導舉例，勞斯萊斯將原名為「銀霧」（Silver Mist）的系列車款改為「銀影」（Silver Shadow），因為Mist在德文中有「排泄物」的意思。

本田汽車的Jazz車款原本取名為「Fitta」，但這個詞在瑞典文中，是對陰道較為粗俗的描述字眼，所幸發現得早，最終決定在多數國家使用Jazz作為產品名。

另外，芬蘭手機品牌諾基亞（Nokia）在2011年發表Lumia系列手機，Lumia在西班牙語中是「妓女」的同義詞，但只有受到吉普賽文化影響較多、使用方言的地區知道這層涵義，因此影響範圍並不大。

►減油90%的料理神器來了！

ET快訊
妻難產變植物人！老公訴離遭駁回　更一審大逆轉
飛利浦氣炸鍋「下殺2000元！」　想瘦必備
「爸媽急借18萬交屋」碩士哥存款哭見底！網看傻：贏了80%的
《大學生》女星被趕出咖啡廳！　哭著離開：不知哪做錯了
勇士2比0擊敗太空人！　世界大賽先拿2勝優勢
獨／看成績交友！研究揭「升學班神秘現象」
快訊／中職下周二起全面開放觀眾　不用梅花座、可飲食
何博文沒當過兵　解衣自揭原因「20公分的疤」：媽媽的痛

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

《魷魚遊戲》爆紅到推虛擬貨幣！一天暴漲2400% 　優勝者拿獎金9成

志工媽媽私下搞「巨乳18禁」直播！家長看她PO肉慾照　拳頭都硬了

臉書更名Meta　近似希伯來文「死亡」以色列人笑瘋

美研究：疫苗保護力比「自然免疫」更強！　莫德納效力高於輝瑞BNT

蘇丹全國示威今登場！軍事政變衝突至少11死　美籲軍方勿暴力鎮壓

偉大將軍萬歲！北韓獨尊「金正恩主義」顯穩固地位　偷撤爺父肖像

澳洲前總理：北京早晚有動作　台海情勢嚴峻

學生遭「捉腳倒吊半空」嚇瘋！校長爆氣懲罰多人圍觀　震撼畫面曝

金正恩暴瘦還發「振興券」　真相竟是北韓慘到印不出鈔票！

美情報單位：新冠病毒並非「生化武器」　缺初期資料溯源困難

被控不滿騎士鑽車「頂她屁股2下」　砂石車駕駛喊冤：沒有刻意撞誰

5.3億台幣堆成「鈔票山」超壯觀　嘉市普發2千元消費金...點鈔畫面曝

泰國2名油漆工「安全繩遭剪斷」　驚險卡26樓高空無助逐層求救！

牽繩卡電梯...狗遭勒脖懸吊半空　痛苦掙扎哀號！陸男衝上前解救

曾經咬死人！比特犬前往「服刑」 若無符合條件收養恐遭終身監禁

路口上演天能？駕駛疑誤入死巷　緊急「ctrl+z」倒退嚕回頭右轉

孫德榮病榻心繫華納官司揭「音樂黑洞」　看天王出走：不意外...怒控「吃人不吐骨頭」

休旅車疑用自動駕駛未注意路況　直衝防撞車「施工處沒放三角錐」

《想見你》李子維手機影片藏2年！　第1集「男友視角」公開有彩蛋～

祖孫過斑馬線遭轉彎車直衝撞飛 車主急下車驚壞：A柱擋住沒看到

《魷魚遊戲》爆紅到推虛擬貨幣！一天暴漲2400% 　優勝者拿獎金9成

志工媽媽私下搞「巨乳18禁」直播！家長看她PO肉慾照　拳頭都硬了

臉書更名Meta　近似希伯來文「死亡」以色列人笑瘋

美研究：疫苗保護力比「自然免疫」更強！　莫德納效力高於輝瑞BNT

蘇丹全國示威今登場！軍事政變衝突至少11死　美籲軍方勿暴力鎮壓

偉大將軍萬歲！北韓獨尊「金正恩主義」顯穩固地位　偷撤爺父肖像

澳洲前總理：北京早晚有動作　台海情勢嚴峻

學生遭「捉腳倒吊半空」嚇瘋！校長爆氣懲罰多人圍觀　震撼畫面曝

金正恩暴瘦還發「振興券」　真相竟是北韓慘到印不出鈔票！

美情報單位：新冠病毒並非「生化武器」　缺初期資料溯源困難

賈永婕罕見說重話！決定究責肇事飼主：不追究＝放任　萬人讚爆附和

李雲迪傳出即將獲釋　很快就會離開中國大陸

雕博送女兒最後一程！疑受虐亡　人生首場慶生會是告別式

五大電信最新「門號數排名」出爐！用戶數成長幅度最大是這一家

曝拒絕重啟核四理由　蔡英文：核四這張票一定蓋不同意

稱「四大公投過定了」說法言之過早　黃暐瀚：國民黨抓不到重點

金宣虎前女友「墮胎4個月嗨唱」影片流出！現場還有樂團男主唱

林子偉本季因傷所困吐心聲　感謝雙城讓他拚回大聯盟

《魷魚遊戲》爆紅到推虛擬貨幣！一天暴漲2400% 　優勝者拿獎金9成

快訊／蔡英文下令動員反制4公投　「就差你1票，還要多拉1票」

24歲美女業務員自摔身亡？ 驗屍報告「逆轉」打臉目擊者

國際熱門新聞

沒錢買衛生棉！少女「選擇懷孕」省9個月

小室圭律師考試落榜　年薪差距曝

罕見「陰莖植物」睽違25年開花了

快訊／美FDA批准5-11歲兒童「輝瑞疫苗」緊急使用授權

解決糧荒 北韓宣導民眾吃黑天鵝肉

26歲女峇里島恐怖殺母裝箱　獲釋返美

台首例！AY.4.2變異株傳染力恐高10%

美兩黨參議員提案　要求抵制北京冬奧

譚德塞是唯一候選人　未獲美中提名

美法外交衝突後首會面　拜登向馬克宏承認：我們做了蠢事

81歲爺孫戀「愛到死」鮮肉尪爽領遺產交男友

印度神童曝年底前「2件事」衝擊全球

正妹赤裸亡！警調查卡關...鸚鵡「1句話」破案

18歲兄弟逆倫砍死嬤！冷血哀嘆：不能看網漫

更多熱門

相關新聞

臉書更名衝刺元宇宙！祖克柏曝5年來難堪處境　承諾硬體以成本價補貼出售

臉書更名衝刺元宇宙！祖克柏曝5年來難堪處境　承諾硬體以成本價補貼出售

社區媒體臉書創辦人暨執行長祖克柏日前宣布將公司名稱更改為「Meta」，他透過直播宣示，將全力打造元宇宙概念的虛擬實境未來願景，祖克柏還透露，Meta 硬體裝置將成本價補貼出售給用戶，且目標希望能在未來十年內，讓元宇宙有至少十億名用戶，達成數千億美元的商務規模，創造數百萬份工作機會。

改名Meta後又有新品　爆料：臉書智慧手錶最快明年亮相

改名Meta後又有新品　爆料：臉書智慧手錶最快明年亮相

馬斯克坐穩全球首富！　謝金河：臉書改名也難追上特斯拉

馬斯克坐穩全球首富！　謝金河：臉書改名也難追上特斯拉

利息跟你前男友一樣軟　沒錢還「打粗飽」

利息跟你前男友一樣軟　沒錢還「打粗飽」

臉書更名為撇醜聞？　吹哨者洩密爆祖克柏6大罪

臉書更名為撇醜聞？　吹哨者洩密爆祖克柏6大罪

關鍵字：

臉書Meta希伯來語死亡Zaka跨國企業

讀者迴響

熱門新聞

露肩裝也上榜！「最醜穿搭」第一名爆反感

韓網紅逝世1年半　媽媽「也跟著走了」

「20種工作」在10年後恐式微消失！

劉謙手速太快「肉眼看不到」！網放慢40倍嚇到發毛

台中22歲男遭虐殺！3女在遺體旁滑手機

印錯包裝讓公司噴10萬　他出動母親決戰老闆

王必勝小三炫包爽回「打算買房」

30公分超大一根完全入體　30歲男衝醫院醫夾到崩潰

帥富豪爆爽砸上億包養「大戰7仙女」！

林依晨產後首露面！

潛水員水底拍攝　巧遇7公尺巨蟒

「好市多中衛口罩」他被雷到！網風向一面倒

6題數學算到崩潰　網解答是中文不會

江宏傑認與福原愛有聯絡　鬆口《全明星3》卡司

國台辦：統一後台灣財政收入盡可用於改善民生

更多

最夯影音

更多
被控不滿騎士鑽車「頂她屁股2下」　砂石車駕駛喊冤：沒有刻意撞誰

被控不滿騎士鑽車「頂她屁股2下」　砂石車駕駛喊冤：沒有刻意撞誰
5.3億台幣堆成「鈔票山」超壯觀　嘉市普發2千元消費金...點鈔畫面曝

5.3億台幣堆成「鈔票山」超壯觀　嘉市普發2千元消費金...點鈔畫面曝

泰國2名油漆工「安全繩遭剪斷」　驚險卡26樓高空無助逐層求救！

泰國2名油漆工「安全繩遭剪斷」　驚險卡26樓高空無助逐層求救！

牽繩卡電梯...狗遭勒脖懸吊半空　痛苦掙扎哀號！陸男衝上前解救

牽繩卡電梯...狗遭勒脖懸吊半空　痛苦掙扎哀號！陸男衝上前解救

曾經咬死人！比特犬前往「服刑」 若無符合條件收養恐遭終身監禁

曾經咬死人！比特犬前往「服刑」 若無符合條件收養恐遭終身監禁

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面