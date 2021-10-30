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東雨西晴！大台北東側有雨　下週四換風向變天

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲受到東北季風影響之下，台灣呈現「東雨西晴」的情況。（圖／翻攝中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導　

今日受到東北季風影響之下，台灣呈現「東雨西晴」的情況，下週四轉東南風氣溫回升。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，「東北季風」持續至下週三(3日)，都是「東雨西晴」、早晚偏涼的天氣，只有大台北東側比較有變化；下週四(4日)起東北風逐漸轉東南風(圖)，持續多日的天氣型態改變。

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最新(29日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今(30)日的東北季風，水氣不多，東半部有局部短暫雨，北海岸偶有零星短暫雨，北部多雲時晴，中南部晴朗穩定；白天北台舒適，中南部微熱、日夜溫差大。今日各地區氣溫：北部19至27度，中部18至32度；南部19至32度，東部19至30度。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲最新(29日20時)歐洲(ECMWF)模式，模擬下週三(3日)20時地面風場，仍盛行「東北季風」(左圖)；下週四(4日)20時已轉為東南風(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

最新模式模擬顯示，明日(31日)至下週三(3日)仍受東北季風影響，水氣略增，東半部有局部短暫雨，大台北東側偶有零星短暫雨，大台北西側雲量略增，桃園以南為晴時多雲的天氣。

冷空氣略減弱，早晚仍偏涼，各地區最低氣溫約在19至21度；白天高溫變化不大，北台舒適，中南部微熱、日夜溫差大。下週四(4日)東北風逐漸轉東南風，氣溫回升，山區午後及東半部仍有局部短暫雨。

 

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