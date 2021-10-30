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「日本駙馬」小室圭沒考上紐約律師考試　年薪差距曝光

▲▼小室圭,真子公主。（圖／達志影像／美聯社）

▲「日本駙馬」小室圭沒考上紐約律師考試。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

美國紐約州律師協會29日公布律師資格考試榜單，原日本皇室真子公主的新婚夫婿小室圭，被發現未出現在合格名單內，引發討論。由於真子下嫁小室圭後，依日本法律必須脫離皇室，加上夫妻未來極大可能定居在紐約，因此小室圭的律師工作將成為重要收入來源，所以本次的放榜名單格外引發關注。

真子與小室圭其實原訂2018年就要結婚，但之後卻傳出小室圭的母親與人有金錢糾紛，導致婚期一延再延，甚至決定不舉行婚禮等任何相關儀式，也不領取約1.5億日圓（約3717萬元台幣）的一時金（生活補助金），兩人婚後將不再受到日本政府幫助，生活費由兩人共同承擔。

根據日本周刊Daily報導，擁有紐約律師資格的日本律師清原博早前接受TBS電視台訪問時，表示初次參加紐約律師考試的考生合格率約78%，通過後的執業律師年薪可達2000萬日圓（約488.5萬元台幣），未通過者則只能以助理身分工作，年薪僅約600萬日圓（約台幣147萬元）。

由於真子下嫁小室圭後，依日本法律必須脫離皇室，加上夫妻未來極大可能定居在紐約，小室圭的律師工作就可能成為家庭的重要收入來源，所以本次的放榜名單格外引發關注。如今小室圭被發現未在榜單上，再次引發外界質疑他配不上真子的聲浪。

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