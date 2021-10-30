看電影只要100元！高雄秀泰影城「開幕前3天」優惠曝　票根有妙用

▲高雄秀泰影城推出開幕前3天看電影只要100元的活動。（圖／翻攝MLD台鋁臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄首家秀泰影城將於11月3日在MLD台鋁生活商場開幕，業者推出開幕活動，前3天都可以用100元購買電影票，且票根還可以兌換MLD台鋁抵用券。消息曝光後，不少網友直呼「我一直在等你出現，終於等到你了！」

「讓大家久等了！​」秀泰影城在臉書粉專PO文表示，高雄台鋁秀泰影城11月3日開幕，3日至5日看電影都只要100元，但名額有限，一旦前3天的所有場次都賣完就沒了，「11/2請吃飽睡飽，隔天起床準備排隊去！！」

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秀泰影城解釋活動規則，3日上午9時開始售票，僅提供現金購買，信用卡及任何票券皆（如藝fun券）不適用，每人每次限購4張，售出即無提供退換票服務；另外，100元電影票限制現場購買，因此官網、APP及自動購票機都無法享受優惠。

▲MLD台鋁加碼，只要拿票根就可兌換100元的消費抵用券。（圖／翻攝MLD台鋁臉書）



秀泰影城補充，100元電影票為最優惠價格，愛心票、敬老票之優惠不適用本活動，可以使用5倍券，但不能找零，詳細電影時刻表將於近日公布，「秀泰影城保有活動調整、變更及最終解釋之權利」。

MLD台鋁也加碼，只要憑秀泰電影票根，當日累積消費滿100元，即可兌換100元抵用券乙張，但不累贈，抵用券可到台鋁點店使用。​

許多網友看完紛紛留言，「我要連看3天電影」、「希望還能維持以前的上片標準，多上一些特別的電影」、「希望椅子不要換，那可是全高雄最舒服的座椅」、「等好久了，希望環境座位跟以前一樣好」、「很期待裝潢更好了，希望影城座椅跟以前一樣」、「太期待啦」。

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