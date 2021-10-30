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印錯包裝「讓公司噴10萬」　他出動母親決戰老闆：我媽說錯不在我

▲▼箱子,包裝。（圖／記者趙蔡州攝）

▲包裝印錯被老闆要求負責賠10萬，他怒回「我媽也說，這不是我的錯，憑什麼要怪到我身上」。（圖／記者趙蔡州攝）

記者趙蔡州／綜合報導

一名網友在臉書社團「爆料公社公開版」表示，他日前在某公司擔任美工人員，處理了一份主管交待製作的茶包包裝，不料最後因為尺寸錯誤，造成公司損失10萬多元，但他認為錯誤並不在自己身上，甚至請出媽媽跟公司槓上，憤怒說「我媽就說這不是我的錯，憑什麼都要怪罪到我」。

原PO表示，他日前被主管指示，要製作一款人蔘茶的包裝盒展開圖，做完後再聯繫印刷廠印刷，最初印刷廠有打樣給他，他也拿給公司主管確認，主管及老闆都確認OK後，他才聯繫印刷廠開始印刷，不料最後盒子卻出現尺寸不合的情況，「老闆跟主管就怪罪我，說是我的責任，還說要賠償10萬元」。

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▲▼包裝印錯尺寸被老闆要求負責，他怒回「我媽也說這不是我的錯憑什麼都要怪罪到我身上」。（圖／翻攝自爆料公社）

▲原PO曝光與老闆的對話。（圖／翻攝自爆料公社）

他認為，自己是做美工不是做業務，主管傳來的電子檔他都照做，打樣也給老闆跟主管確認過，結果出錯後竟全部都怪他。他後來把事件告訴媽媽，「我媽就說，這不是我的錯，憑什麼都要怪罪到我」。

老闆最後仍認為他在推卸責任，但老闆承認公司（主管）也有疏失，所以會承擔這次10萬元損失，也傳訊息說「希望你在我這邊有學到東西並且成長、對你將來有幫助。媽媽不是你永久的擋箭牌，媽媽會老，你必須學著自己成長」。

貼文曝光後，引發網友留言論戰，許多人認為，主管有提前確認打樣，確實有工作上的疏失，但不認同原PO找媽媽槓上公司。有人說「老母表示：以後你不會行房也要我出面」、「或許你沒錯，錯的是把你老母搬出來」、「若是老闆或主管的錯，你必須提出他們認可的證據」。

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