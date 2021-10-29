台灣人完整接種疫苗　11月起入境泰國17沙盒區免隔離

▲泰國11月迎接國際旅客，完整接種疫苗的台灣旅客可在17個泰國政府指定沙盒區域內移動。圖為曼谷蘇凡納布機場的守護神雕像。（示意圖／記者彭懷玉攝）

文／中央社記者呂欣憓曼谷29日專電

泰國將在11月迎接國際觀光客，完整接種疫苗的台灣旅客可以在曼谷等地的17個泰國政府指定沙盒區域內移動，在沙盒區域內待滿7天後若核酸檢測陰性，就可以在泰國境內自由移動。

泰國政府拚經濟，將在11月1日首波開放完整接種疫苗的國際觀光客入境免隔離，名單包括中國、香港、美國、英國、澳洲、紐西蘭、新加坡、韓國、日本和歐盟多數國家等共46個國家和地區，首波名單尚不包括台灣。

根據泰國政府規劃，11月1日起入境泰國的旅客將分為3種類型，第一種類型為完整接種疫苗且來自46個國家和地區的旅客，入境免隔離。

旅客登機前必須在名單上的國家待滿21天，完整接種疫苗滿14天，出發前72小時做過核酸檢測且為陰性，抵達泰國後再做一次核酸檢測，抵達當天必須在獲得泰國政府安全健康標章認證（Safety & Health Administration，SHA）的旅館等待檢測結果，確認陰性就不需要隔離，可以在泰國內自由行動。

第2種類型的旅客為完整接種疫苗但來自非46國名單上的國家，旅客抵泰國前須完整接種疫苗滿14天，可以在17個被泰國政府指定為沙盒計畫的府包括曼谷、普吉（Phuket）、清邁（Chiangmai）、春武里（Chonburi）、甲米（Krabi）、蘇美島（Samui）等地區移動。

這類型的旅客必須從曼谷的蘇凡納布機場（Suvarnabhumi）、廊曼機場（Don Mueang）、清邁機場、普吉機場、蘇美機場以及烏打拋機場（U-Tapao）入境。

旅客入境這17個府後必須投宿在獲得SHA標章的旅館7天，抵達當天必須做一次核酸檢測，確認陰性後，接下來7天可以在入境的沙盒區域內移動，但不能離開入境的區域，第6天或第7天再做一次核酸檢測，若為陰性，就可以在泰國內自由行動。

舉例來說，台灣旅客若從曼谷入境，必須在曼谷的SHA旅館內住上7天，可以在曼谷內移動，但不能離開曼谷，7天後若核酸檢測陰性，就可以在泰國境內自由移動。

第3類型的旅客為未接種疫苗或是未完整接種疫苗的旅客，入境泰國必須要在獲得SHA標章的旅館隔離10天，抵達第一天要做一次核酸檢測，第8天或第9天再做一次核酸檢測。

所有類型的旅客都要有保額5萬美元的醫療保險，以及在出發前72小時做過核酸檢測，並在出發前透過Thailand Pass網站遞交文件如疫苗證明和保險證明，以向泰國政府申請入境許可。

此外，第一種類型的旅客，若有12歲以下和父母同遊的兒童，兒童不需有疫苗證明；第2種類型的旅客，若有18歲以下和父母同遊的兒童，兒童不需有疫苗證明。

沙盒計畫是旅客進入由泰國政府指定的區域內，可以有條件免隔離且自由移動，泰國最早實施是7月1日上路的普吉島沙盒計畫，並在11月將沙盒計畫擴增到17個府。

泰國政府目前承認的疫苗包括阿斯特捷利康（AstraZeneca）、輝瑞/BNT（Pfizer/BioNTech）、莫德納（Mordena）、國藥（Sinopharm）、科興（Sinovac）、嬌生（John&Johnson）及俄羅斯衛星-V（Sputnik V）。