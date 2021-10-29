她離奇「變矮10公分」　女兒驚覺不對救一命！果然驗出血癌

▲英國一名婦女發現母親身高縮水，經檢驗發現罹患癌症。（圖／翻攝自Facebook／Myeloma UK）

記者吳美依／綜合外電報導

英國愛丁堡的38歲居民薇琪（Vicci Huges）發現，原本母親一直都比自己還要高，某次見面卻突然「縮水」4英吋（約10公分）。她立刻感到不對勁，帶著媽媽前往大醫院檢查，幾經波折後，果然診斷出罹患血癌。

綜合BBC等外媒報導，薇琪去年12月與媽媽艾莉森（Alison McDonald）一起在廚房裡忙碌時發現異狀，她拿出捲尺一量，才發現母親從5英尺6英吋（約167公分）縮水成5英尺2英吋（約157公分），心急地催促媽媽就醫。

此前，艾莉森飽受背部「極度痠痛」之苦數個月，儘管持續服用止痛藥，卻一直沒有改善，駝背情況甚至日益嚴重。她在女兒勸說之下，前往醫院接受X光檢查，果然發現脊椎出現多處不明骨折，卻被醫師判斷只是肌肉問題，只有使用背部支架，繼續服藥，並未追蹤治療。

Vicci Hughes has raised over £5,700 by shaving her head in support of her mum Alison, who was recently diagnosed with... 由 Myeloma UK 發佈於 2021年10月25日 星期一

今年4月，艾莉森轉診至西部綜合醫院（Western General）接受核磁共振掃描，發現骨頭已經出現空洞，且骨髓樣本採檢結果也顯示罹患骨髓瘤（myeloma），這是一種能夠治療卻無法治癒的血癌。她5月起開始化療，目前正在接受幹細胞治療，可望11月結束療程，逐漸康復並且好好享受聖誕節。

艾莉森坦言，母親的癌症沒有更早被診斷出來，令人非常遺憾，但「我們現在只需要心存感激，因為我們已經知道那是什麼，而且可以對此採取行動。」

41歲女逛博物館被「熱顯像儀」拍到左胸不明紅斑 竟發現罹患乳癌

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，影劇閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google