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變態校長在女廁偷裝攝影鏡頭！　「對準偷拍」女老師下體

▲桃園市彭姓男子去年9月凌晨在桃園區某速食店女廁與男廁間徘徊，建女店員如廁，竟從門縫俯趴偷窺，女子發現後報警。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲南韓一名校長竟在校內的女性教職員廁所內安裝偷拍攝影機。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者王佩翊／編譯

南韓京畿道安養市一名小學校長竟在校園內的女性教職員廁所內，設置小型的偷拍攝影機，直到其中一名女性教職員上廁所時發現偷拍鏡頭，整起事件才因此曝了光。然而偷拍事件通報至上級後，作為學校管理者的校長處理態度卻異常消極，警方驚覺有異，深入調查後才揪出校長的惡行。

現年57歲的嫌犯在安養市的一間小學擔任校長，然而他所任職的小學內近日卻發生偷拍事件。一名女老師在上廁所時，意外在女性教職員廁所的隔間馬桶旁，發現1台約2至3公分大的小型攝影機，隨即通報學校。不過事後作為學校管理者的校長，處理態度卻異常消極，也不願積極配合警方調查。

警方認為該名校長的行為十分可疑，因此將其約談，校長最終則坦承犯案。經警方調查，雖然當時被查獲的攝影機內並未發現有拍攝到身體部位的影片，但是校長的手機內卻有疑似偷拍的不雅影片。校長聲稱，雖然自己的確有設置攝影機在廁所，但是絕非出自性方面的意圖。」堅決否認犯案動機與性癖好有關。

警方29日以違反性暴力犯罪等嫌疑緊急逮捕這名校長，而目前仍在持續深入調查中，接下來將透過數位採證的方式，釐清偷拍攝影機的設置時間以及其他詳細案發經過。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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