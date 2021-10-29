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沒錢買衛生棉！少女「選擇懷孕」省9個月　月經貧困悲歌曝

▲▼衛生棉。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲馬來西亞有部分少女因為買不起衛生棉而不惜用懷孕逃避生理期。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞非營利組織發現，當地的「月經貧困」現象愈發嚴重，不少家境貧困少女因為買不起衛生棉，只能在經期間勉強用報紙代替，有者甚至還選擇用懷孕來省下9個月的衛生棉費用，讓人痛心疾首。

綜合《馬來西亞前鋒報》等外媒報導，「衛生銀行」（Sanitary Bank Malaysia）秘書麗娜（Reena Awliyatul）表示，「月經貧困」的現象在內陸地區或農村更嚴重，而類似的情形也造成不少問題，有些女學生因為缺乏衛生棉，害怕經血在學校外露，而經常逃學、影響學業。

▲▼「衛生銀行」（Sanitary Bank Malaysia）秘書麗娜（Reena Awliyatul）。（圖／翻攝自網路）

▲「衛生銀行」秘書麗娜呼籲政府正視「月經貧困」一事。（圖／翻攝自網路）

她補充，還有一些少女因為買不起衛生棉，只能在經期間墊上一兩張報紙應付，但類似行為對身體的危害極大，因為報紙上的碳會造成她們私處被細菌感染，導致死亡，「甚至還有部分少女為了省下9個月的衛生棉費用，不惜讓自己懷孕，來逃避月經」。

麗娜痛心指出，這些少女並未考慮生孩子後會面臨更多的必要支出，也完全沒有想過這麼做對自己的危害，因此「月經貧困」是一個迫在眉睫的問題。

麗娜強調，「月經貧困」不是什麼新鮮事，但人們卻認為這是件羞恥、不需要被討論的事，因此這個問題慢慢地已成為社會毒瘤。她呼籲社會和當局必須建立起對這件事的警覺心，以便協助貧困少女解決問題。

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