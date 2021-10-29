金髮妹子「翻垃圾桶」爆紅！拾荒賺退休金　氣炸鍋、烤箱全撿來的

記者張寧倢／編譯

美國一名金髮女網紅作風獨特，不僅鮮少露臉，平常的嗜好竟然是「翻垃圾桶」，家裡包含氣炸鍋等許多用品都是她撿來的，而她拍了「垃圾開箱片」後更因此爆紅，日前她特別拍了一部QA影片，她發下豪語稱要靠著撿垃圾賺錢、省錢，進而達成在中年之前退休的目標。

▲美國金髮「拾荒」女網紅。（圖／翻攝自TikTok／dumpsterdivingfreegan，下同）

根據《紐約郵報》報導，TikTok女網紅以「Dumpster Diving Freegan」為名，時常上傳她在商家外頭的垃圾桶中翻找物品的影片，雖然極少露臉，卻也吸引14萬粉絲追蹤，更收到大量提問。她在一部QA影片提到，許多人質疑她既然有全職工作為何還要從垃圾桶裡找食物、日用品，還被罵是窮光蛋、可憐蟲等等，「有很多關於翻垃圾、拾荒者的刻板印象，他們不會想到一個25歲左右、皮膚白嫩的金髮妹子會爬進垃圾桶，這不符合他們腦中的印象。」

她接著透露，其實她有一份銀行業的正職工作，且熱愛這份工作，但她有一個非常極端的財務目標，她想要30到40歲時就提早退休，是FIRE族（追求財務獨立、提早退休）的一員，而翻找垃圾大大加速了她的目標，除了可以轉賣物品賺錢、省錢之外，還能捐贈物資幫助他人，這比捐錢更有幫助，「如果你看過我的影片，就會知道美國的食物浪費有多誇張，所有東西都是在我家8公里範圍之內撿到的，所以你可以想像全美的狀況有多糟。」

在她先前拍攝影片中可以看到，她透過「翻垃圾桶」撿到了現金、電競椅、氣炸鍋、小型烤箱、印表機、茶几、辦公桌等等各式各樣的物品，而用不到、吃不完的東西雖然占了大多數，但她總會將它們賣掉或捐出去。網友留言大多都相當正面，有人說，「省錢是件好事，但我覺得把這些不必要的垃圾都撿起來，而不是直接丟進掩埋場是更棒的事。」

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