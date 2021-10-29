特勤警失控當街搶外送員餐點　議員批：人民保姆變搶奪現行犯

▲北市傳出特警強搶外送員餐點。（示意圖，非新聞當事人／記者蕭筠攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市刑大一陳姓特勤警員，9月23日因精神狀況赴醫院就診，當晚疑似因情緒失控，在大街上搶奪林姓外送員餐點後逃逸，事後雖向當事人談和解卻遭質疑態度不佳。北市議員洪健益今召開記者會怒轟市警局，北市刑大回應，現已依法處理並向當事人表達歉意，全案於15日移送士林地檢署偵辦，並列輔導對象。

洪健益29日陪同該名外送員召開記者會。外送員回憶，9月23日深夜騎車送餐時，突然發現遭一男子尾隨，自稱要取餐，他認為有異，男子忽然伸手搶餐點，且被對方壓制，雙方發生拉扯。過程中，對方曾出示公務員證件及表明員警身分，他趁隙傳簡訊給點餐民眾，才順利脫困，男子搶奪餐點後離去，他當晚就向轄區派出所報案。

「為何人民保母變成搶劫犯？」外送員表示，回想起當晚的情況，至今仍心有餘悸。外送員說，北市刑警大隊隔天晚間通知前往洽談，才發現搶奪餐點的是員警；且案發約1個月後，才被知會前往洽談和解，但一直被對方律師要求簽和解書，動手搶餐的員警卻在一旁吃鹽酥雞，一句道歉都沒有，他感到不解。

陪同陳情人召開記者會的洪健益怒批，該員警的行為已涉及刑法重罪，嚴厲譴責，要求北市警開除警界毒瘤，畢竟特勤員警平時負責重大維安，這種不定時炸彈若留在北市，後果恐不堪設想。

北市刑警大隊長蔡燕明表示，該員警因身體不適，案發當天請假就醫，深夜搭計程車時突然下車攔阻外送員；案發後除把員警強制送醫外，並列為關懷輔導對象，至於懲處部分，將依人事法規處理。

北市警局督察長翁群能則說，要向當事人再次表達歉意，此件個案，經查發現搶餐的為刑警大隊隊員，後續協助家屬把員警強制就醫，並依搶奪罪嫌把員警移送士林地檢署偵辦，員警行為確實不恰當。