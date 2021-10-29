超強生存術！印度男「爽住機場3個月」沒被發現　1理由獲判無罪

▲37歲印度男子躲在芝加哥機場禁區長達3個月才被發現，生活上的吃喝拉撒全靠機場設施解決。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

一名印度籍男子在美國生活了幾年之後，在去年10月從洛杉磯搭機飛往芝加哥，原本應該要轉機回到印度，但他卻太害怕回到故鄉後會感染新冠肺炎，於是就這樣留在機場安全警戒區，居住長達3個月後才被逮捕，美國法庭近日宣布，由於男子並未違反非法入侵等重罪，直接做出無罪裁決，檢方無須起訴。

根據《紐約郵報》、《今日印度》報導，37歲印度男子辛格（Aditya Singh）於6年前到美國奧克拉荷馬州求學，獲得碩士學位後移居加州，去年10月由於簽證即將到期，他飛抵芝加哥歐海爾國際機場（O’hare International Airport），準備轉機回印度，但因為害怕家鄉疫情嚴重，乾脆直接在機場安全警戒區住了下來，除了在餐廳、商店消費用餐之外，也時常靠著旅客捐助的食物度日。

▲辛格3個多月間在機場安全警戒區佯裝成一般乘客，混入人群。（圖／取自免費圖庫pixabay）

直到今年1月，兩名美國聯航（United Airlines）員工要求查看辛格的證件時，赫然發現他早在10月底就被通報失蹤，辛格才遭到逮捕。美國運輸安全局（TSA）對此展開調查，發現辛格並沒有闖入或非法入侵安全警戒區，他和每天在機場流動的成千上萬名旅客一樣，是買了機票、下了飛機才抵達那裡，「雖然我們不會臆測他的動機，但留在安全區域中，並盡一切努力假裝是乘客或航空人員，混入人群之中，直到被捕。」

據報導，辛格曾向一名友人傳訊息說，他樂於在機場裡和人們談論佛教與印度教的信仰，「事實上，因為這次經驗，我的精神層面又獲得成長，變得更堅強。」辛格原先就沒有犯罪紀錄，這次法官也判定他並未違反「入侵機場禁區」的重罪，於是直接做出無罪裁決。不過，他年初被捕保釋後曾涉嫌違反電子監控，因而面臨另一項逃脫指控，此案將於當地時間29日開庭審理。

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