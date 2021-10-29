罕見「陰莖植物」睽違25年開花了！　高達2公尺堅挺「狂飄腐臭味」

▲ 罕見的陰莖植物在荷蘭開花。（圖／翻攝自Instagram）

記者陳宛貞／綜合外電報導

荷蘭一座植物園種植一種罕見魔芋，因堅挺外型酷似男性陽具，俗稱「陰莖植物」，高度達6.5英尺（約2公尺），19日在眾所期待之下開出花朵，散發陣陣刺鼻臭味。這是這種植物睽違25年來首度在歐洲開花，也是歐洲史上第三次。

綜合《美國有線電視新聞網》、《今日美國》報導，這種罕見植物學名為Amorphophallus decus-silvae，上周在荷蘭古老的萊登植物園（Leiden Hortus Botanicus）開花。上次有同種植物在這裡開花是在1997年，與此次開花的並不同株。

根據園方網站，這種魔芋屬植物原生於印尼爪哇島，出了名的難開花，很少有植物園收藏，且開花時總伴隨一股腐肉般的刺鼻氣味，吸引蒼蠅或其他昆蟲。在雄性開花階段，植物的花粉會附著在昆蟲身上，牠們就可以為園內其他陰莖植物授粉。

萊登植物園這株陰莖植物是一名園丁在6年前種下，園方9月中旬注意到花蕾，短短一個月後，花蕾就長到約50公分，莖部則高達2公尺，19日終於開花，外型和臭味都相當特別。園方也在網站上更新開花狀況，以便遊客前來觀賞。

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