新冠口服藥全球都在搶！南韓與3藥廠簽約40萬人份　預計明年初供應

▲美國默克藥廠研發的新冠肺炎口服藥molnupiravir。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

美國默克藥廠（Merk，默沙東）研發出全球首款新冠口服藥物，儘管外傳一顆要價不斐，卻為未來恢復日常生活帶來一線希望；而南韓政府先前曾傳出編列362億韓元的預算用來購買3萬8千人份量的新冠口服藥物，如今更表示已與3間國際藥廠簽下40萬4千人份的洽購合約，預計明年第1季起開始供應。

根據《韓聯社》報導，南韓中央災難安全對策本部今（29）日上午證實，將陸續與默克藥廠、輝瑞、羅氏（Roche）等3間藥廠簽下共40萬4千人份量的新冠口服藥物預購契約，預計明年1月可以取得藥物、全面供應國內治療需求，提供給具有慢性疾病、或是高齡的輕症與中度症狀的患者使用。

據悉，先前南韓政府已於9月與默克藥廠簽下20萬人份的新冠口服藥物購買合約，10月又與輝瑞簽下7萬人份的合約。南韓政府表示，未來將會嚴密監控多國藥廠的臨床實驗進度與各國批准使用的情況，儘快簽下另外13萬4千人份量新冠口服藥物的預購合約。

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