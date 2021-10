過馬路遭持槍男搶劫　長腿妹緊抓車門不放...和愛犬一同被拖行！

▲女子和狗被搶匪拖行。(圖/翻攝自Twitter/Houston Police Robbery)

記者李振慧/綜合報導

美國休斯頓市發生一起誇張搶案,一名女子帶著寵物犬散步時突然被搶,搶匪搶走她包包後快速回到車上,她卻堅持不肯放手,導致自己和狗被一路拖行,最後摔斷手臂,畫面在網路上引發討論。

事件25生晚間7時19分發生在斯圖德伍德街(Studewood St)和奧馬爾街(Omar St)交叉口。影片中可看到,穿著短褲的長腿女子遛狗過馬路時,一輛紅色轎車突然靠近,一名男子下車後用槍指著女子並搶走財物,女子追到車上緊抓住車門,結果和狗一同被拖行好幾公尺。

休斯頓警方表示,搶匪後來把女子硬推下車,導致受害人摔斷手臂目前在醫院治療,凶嫌疑似是一名外型偏瘦的西班牙裔男子,目前仍在逃中,希望民眾能幫忙提供線索。影片後來也在網路上瘋傳,許多人除了關心女子傷勢,也很關心狗狗情況,「天啊,狗狗沒事吧」、「如果是我,為了狗狗安全我寧願放棄錢包」,希望能盡快把惡徒繩之以法。

We need your help to identify the suspect(s) responsible for dragging a female and her dog after forcibly taking her purse at gunpoint on Sept. 25 at the 900 block of Studemont. If you recognize the male or the vehicle, call @CrimeStopHOU. Full story at https://t.co/eJba6a65Qx pic.twitter.com/3PXG5tWuF6