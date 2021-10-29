過馬路遭持槍男搶劫　長腿妹緊抓車門不放...和愛犬一同被拖行！

▲女子和狗被搶匪拖行。（圖／翻攝自Twitter／Houston Police Robbery）
記者李振慧／綜合報導
美國休斯頓市發生一起誇張搶案，一名女子帶著寵物犬散步時突然被搶，搶匪搶走她包包後快速回到車上，她卻堅持不肯放手，導致自己和狗被一路拖行，最後摔斷手臂，畫面在網路上引發討論。
事件25生晚間7時19分發生在斯圖德伍德街(Studewood St)和奧馬爾街(Omar St)交叉口。影片中可看到，穿著短褲的長腿女子遛狗過馬路時，一輛紅色轎車突然靠近，一名男子下車後用槍指著女子並搶走財物，女子追到車上緊抓住車門，結果和狗一同被拖行好幾公尺。
休斯頓警方表示，搶匪後來把女子硬推下車，導致受害人摔斷手臂目前在醫院治療，凶嫌疑似是一名外型偏瘦的西班牙裔男子，目前仍在逃中，希望民眾能幫忙提供線索。影片後來也在網路上瘋傳，許多人除了關心女子傷勢，也很關心狗狗情況，「天啊，狗狗沒事吧」、「如果是我，為了狗狗安全我寧願放棄錢包」，希望能盡快把惡徒繩之以法。
We need your help to identify the suspect(s) responsible for dragging a female and her dog after forcibly taking her purse at gunpoint on Sept. 25 at the 900 block of Studemont. If you recognize the male or the vehicle, call @CrimeStopHOU. Full story at https://t.co/eJba6a65Qx pic.twitter.com/3PXG5tWuF6— Houston Police Robbery (@hpdrobbery) October 25, 2021
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