紐約前州長「搓揉她左乳」強摸私密處　最快下周被捕！恐判囚1年

▲警方調查人員正式向法院提交前任紐約州長古莫（Andrew Cuomo）涉嫌「強迫撫摸」的性犯罪指控。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國紐約州前州長古莫（Andrew Cuomo）遭爆料對11名女性員工性騷擾，把手伸進受害者的襯衫下，用手觸碰私密部位，並撫摸左乳房。儘管古莫多次否認自己有不當行為，但28日警方將已簽署文件提交法院，正式對古莫提起「性犯罪」的刑事指控。

綜合美國全國公共廣播電台（NPR）與CNN報導，紐約民主黨前州長古莫爆出性騷、虛報染疫人數等醜聞，已於8月初請辭下台，但仍難逃檢警調查。紐約州法庭系統發言人查爾芬（Lucian Chalfen）表示，奧伯尼郡警長辦公室28日正式對古莫提出刑事指控，針對他2020年12月7日在州長官邸「蓄意且無正當目的」強行撫摸女職員，目的是侮辱貶低對方與滿足性慾，所有行為均違反州法。

報導指出，強迫撫摸屬於輕罪，最高將面臨一年監禁、三年的緩刑，法院已經發出刑事傳票，要求古莫於11月17日出庭。儘管辯方律師聲稱，古莫從來沒有侵犯過任何人，還反駁稱奧伯尼郡警長阿普爾（Craig Apple）出於政治目的而推動執法。然而，這次簽署訴狀的並非阿普爾本人，而是辦公室的調查員科娃斯基（Amy Kowalski）。

《紐約郵報》報導，目前尚不清楚古莫何時會被逮捕，但知情人士曾透露，古莫最快可能在下周即遭逮捕，另外，由於古莫涉嫌觸犯的是「性犯罪」，若最終定罪，除了坐牢之外，還將被認定為性犯罪者，法官將評估他再犯的風險，嚴重的話，可依法公布他的長相、姓名、住址和其他個資。

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