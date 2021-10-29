快訊／重申美軍交流非進駐　邱國正：中國有誤解就說明清楚

記者呂晏慈／台北報導

總統蔡英文近日接受外媒專訪時，首度證實美軍在台協訓，國防部長邱國正29日赴立法院備詢，媒體詢問是否擔憂這恐成為中方武統開戰的條件，直言「兩邊要造成誤解的話，就要努力去把誤解給說明清楚」，未來台美軍事交流按照正常程序來做，不需要刻意張揚。

▲國防部長邱國正。（圖／記者呂晏慈攝）

國民黨立委陳以信28日在立法院外交及國防委員會質詢時問，這些軍事交流是不是在前總統馬英九時期就有了？國防部戰規司長李世強在備詢台上向邱國正提詞：「不一樣」；邱國正今天上午赴立法院備詢前說明，李世強是說「駐軍」和「協訓」不一樣，美軍是來協訓的，不是進駐，美軍在這個地方是來交流、協訓的，可能會短期住在這裡，訓完以後就會回去，所以不是部隊進駐。

媒體追問，美軍在台協訓曝光，是否擔憂成為中方武統開戰條件？邱國正說，「兩邊要造成誤解的話，就要努力去把誤解給說明清楚」，國軍方面就是表達，這不是進駐部隊而是交流協訓，至於對方要怎麼評斷，不是他能臆測的。

媒體也問及，未來台美軍事合作是否將更檯面化？邱國正表示，也未必，因為平常都有交流，沒有檯面化不檯面化，國軍按照正常程序來做，也沒有刻意把它張揚出來，現在大家都已經知道了，有些訊息他也不便講得太清楚，就保持這個態度。

至於東沙情勢是否因此升溫，邱國正表示，「我們在注意」，持續注意；另對美中高層兩度密電，是否造成美中台關係風險，邱說，不了解內容，也不知道兩強之間的討論牽扯到我方怎樣。

另對總統國安特勤2019年被爆利用總統蔡英文出訪行程團購私菸，時任總統府警衛室主任陳敏華被記大過後，仍晉升少將，邱國正回應，國防部標準人事作業是，只要符合標準就全部列出來，不會漏掉，他到目前為止沒有接到任何關說，這點他可以保證，他任國防部長後，沒有任何人打給他要求要照顧某個人。

媒體追問，陳敏華身為軍人卻對上級撒謊，態度是否可取？邱國正表示， 當然不妥，軍人應該規規矩矩，武德、武藝相當重要，個人品德方面尤其重要。