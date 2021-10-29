正妹赤裸陳屍家中！警調查卡關...寵物鸚鵡「1句話」成破案關鍵

▲沒想到鸚鵡不斷重複的「一句話」，讓警方辦案大突破。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者林郁婷／綜合報導

寵物鸚鵡緝凶！阿根廷女子托萊多（Elizabeth Toledo）被發現陳屍家中，但警方獲報後調查一直卡關，找不到什麼線索，結果一名警員突然察覺死者所飼養的鸚鵡不斷重複一句話，這才有了突破性的進展。之後調查人員在屍體上發現齒痕，透過DNA比對終於逮捕2名室友。

根據《太陽報》報導，46歲的托萊多2018年12月在家中遭到襲擊，死亡時全身赤裸，身上有多處瘀青，但因查無致死原因，因此案件偵辦一直陷入膠著，甚至有人打算草草結束此案。直到後來其中一位員警突然察覺到，死者所飼養的鸚鵡總是一直重複一句「拜託讓我走！」直覺很可能是死者生前所說的話，而目擊該狀況的寵物鸚鵡直接給學了起來，就此不斷重複。

警方決定從這隻鸚鵡所說的話下手調查，到處拜訪托萊多的朋友和鄰居，確定他們也曾聽過鸚鵡說類似的話，其中一位鄰居還聽到鸚鵡開口說「你為什麼打我」之類的話語，研判死者可能是遭到熟悉、親密的人給殺害，並從此線索開始追查，最後發現死者的2位室友嫌疑重大。

警察表示，托萊多和3名男子一起租屋，一位男子有不在場證明，另外53 歲的羅隆（Miguel Rolon）和65 歲的阿爾瓦雷斯（Jorge Alvarez）也否認犯案。調查人員在屍體上找到男子的齒痕，經過DNA比對後確定來自其中一人，兩人才成認犯案。警方依性侵和謀殺罪起訴兩人，目前正在接受審判，未來可能面對終身監禁。