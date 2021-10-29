效仿CPTPP？　拜登：將和印太地區夥伴討論「區域經濟架構」

▲美國總統拜登出席線上東亞峰會。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統拜登（Joe Biden）27日在東亞線上峰會指出，將和印太地區的夥伴討論發展區域經濟架構。知情人士強調，這並非一項挑戰「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的新協議，而是一項新的經濟倡議。

根據《路透社》報導，拜登在視訊會議中指出，美方將和印度太平洋地區的夥伴們討論建立一個區域經濟架構。先前批評人士曾表示，在前總統川普退出CPTPP的前身「跨太平洋夥伴協定」（TPP）後，美國在該區就一直缺乏經濟影響力。

拜登政府在川普退出TPP後一直避免對採取任何行動，批評人士認為，這項協議可能會讓美國失去更多就業機會。知情人士則指出，拜登在會議中提出的概念並非一項新的貿易協議，「總統說的是，我們應該開始和合作夥伴討論，制定一個經濟架構，為我們的未來做好準備。」

根據一份白宮的資料顯示，預想中的架構將界定「促進貿易相關的共同目標」，以及達成減碳和清潔能源的標準。CPTPP成員國人口規模將近5億（占全球7％），總GDP超過11兆美元（占全球13.1％）。

值得注意的是，澳洲近來不但和美國、英國成立新三方安全聯盟「AUKUS」，也和東協國家建立「全面性戰略夥伴關係」，清楚表明澳洲有意在印太地區發揮更大的影響力；美國也可能藉此發展出同時具備經貿功能的區域安全架構。

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