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接種疫苗者「體內病毒量」跟未接種者一樣！研究曝：還能傳播Delta

▲▼英國民眾入場觀看歐洲足球聯賽前須先檢查疫苗接種證明。（圖／路透）

▲各國疫苗覆蓋率逐漸提升，但仍出現多起突破性感染案例。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

英國一項最新研究指出，已經完整接種疫苗的民眾將新冠病毒Delta變異株傳染給同住家人的風險，與未接種疫苗的人相同，也就是說，是否完整接種疫苗對於家戶傳染的影響性不大，甚至沒有影響。研究小組表示，無論是否接種疫苗，感染者體內的病毒峰值都是一樣的，不過已經接種疫苗的人體內病毒峰值下降的速度更快，能夠更早的清除病毒。

根據《衛報》報導，英國倫敦帝國學院（Imperial College London）與英國衛生安全局（HSA）所組成的研究小組在醫學期刊《刺胳針》上發表最新研究。在研究報告中，他們一共分析了138名感染Delta的新冠病患與其204名家庭接觸者的數據。

▲▼英國全面解封後，數萬遊客湧入雀兒喜花展（Chelsea Flower Show）。（圖／路透）

▲同住家人間因長時間且密切的接觸，很難預防家戶傳染。（圖／路透）

研究團隊在這138名染疫病患出現症狀的5天內匡列了他們的204名家庭接觸者，並在14天內每天進行核酸檢測，共53人染疫，其中有31人已經完整接種疫苗，15人未接種疫苗。結果顯示，即使感染者的同住家人已經完整接種疫苗，仍然有相當大的風險從染疫家人身上感染到病毒。

分析顯示，完全接種疫苗的接觸者有25%的機會從染疫家人身上感染病毒，而未接種疫苗的接觸者則有38%的機會被感染，這個數據並沒有顯示染疫後的病情嚴重程度。從以上數據分析，研究人員認為，是否完整接種疫苗對於是否能避免從染疫家人身上感染病毒並沒有太大的關係。

事實上，家庭是新冠病毒傳播的關鍵環境，因為同住家人間會頻繁且長期地進行日常接觸，進而提高傳染風險。然而這項研究卻證實，即使疫苗能夠預防染疫後引發重症或是導致死亡，但是仍然很難避免完整接種者感染病毒，甚至將其傳播。

▲▼英國全面開打第三劑新冠疫苗加強針。（圖／路透）

▲專家呼籲，疫苗仍有保護力，預防重症或死亡，因此還是要積極接種，甚至施打加強劑。（圖／路透）

研究小組則補充，無論是否接種疫苗，感染病例體內的病毒峰值都是一樣的，但已經接種過疫苗的人病毒峰值會下降得更快，也就是說他們的身體能更快地清除病毒。

倫敦帝國學院的傳染病學系教授拉爾瓦尼（Ajit Lalvani）是這項研究的共同作者之一，他表示，「這可能可以解釋為什麼已經完整接種疫苗的突破性病例，對接觸者的傳染性與未接種疫苗者一樣。」

該團隊同時也密切地觀察了那些已經完整接種疫苗的受試對象，他們發現，在接種第2劑的3個月後的感染風險，比最近才接種的還高，也就是說疫苗的保護力在3個月後就開始減弱。拉爾瓦尼強調，因此施打加強劑是非常重要的，同時沒有接種疫苗的人也不能依賴那些已經接種疫苗的人，來認定自己能夠獲得保護。

拉爾瓦尼仍然鼓勵接種疫苗，他表示，「突破性案例通常不會出現重症或是引發死亡，往往只會有輕微的感染。」

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