南韓下周起分階恢復日常！健身須出示「疫苗護照」　全面到校上課

▲南韓將從下周起逐漸恢復日常生活，圖為《魷魚遊戲》著名的一二三木頭人娃娃在首爾奧林匹克公園亮相。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓宣布將從11月1日起實施防疫新體制「與病毒共存」（With Corona）為期4周，此又稱做「階段性恢復日常生活」的第1階段，扣除娛樂場所以外的大眾場所（餐廳、咖啡廳等）全面解除營業時間限制，首都圈限聚令人數開放至10人以下、非首都圈則為12人以下，而宗教設施、表演場所、集會與各種活動將陸續鬆綁防疫措施。

根據《韓聯社》報導，南韓國務總理金富謙（김부겸）今（29）日上午在蔚山市府主持新冠中央災難安全對策本部會議時，發表「階段性恢復日常生活」的第1階段施行計畫，隨著國內2劑疫苗接種率提升至7成以上，將逐步開放聚會限制人數，不過若未接種疫苗者，在餐廳、咖啡廳等病毒擴散高風險場所，最多只開放4人聚會。

而娛樂場所、室內體育設施（如健身房）等高風險場所則適用於「疫苗護照」方案，在施行細則計畫裡將包含接種證明書、陰性證明等。金富謙表示，防疫體制的轉換並非代表與新冠病毒的戰爭走向盡頭，相反地，是代表著「新的開始」，雖然開始逐步恢復日常生活，但並非代表病毒威脅從生活中消失。

▲南韓疾病管理廳長鄭銀敬29日發表「階段性恢復日常」實施細則。（圖／達志影像）

報導指出，從下周一（11月1日）起造訪娛樂設施、卡啦OK（練歌坊）、室內體育設施（健身房、桌球館、螢幕高爾夫球場、撞球館、保齡球館等）、沐浴澡堂、賽馬、競輪賽、競艇、賭場時，須持有並出示疫苗接種證明書或是陰性報告書，方能入場，制度實施的前2周為勸導期。

疫苗接種證明書可以在智慧型手機下載軟體COOV（쿠프），若不方便使用智慧型手機，則可以前往保健所（衛生所）領取接種證明書，或是前往居民中心，將疫苗接種證明標籤貼在身分證上。

另外，南韓副總理兼教育部長俞銀惠（유은혜）也於29日下午宣布，11月起在經過3周的準備期間、高三大學入學考試（修能）以後，幼稚園、小學、國高中、大學將從2022學年度第1學期起分階全面恢復到校上課，最快11月22日開始實施。

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