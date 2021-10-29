文在寅為G20峰會出訪歐洲　今將會晤教宗方濟各　邀「出訪北韓」

▲文在寅2018年10月出訪教廷，會晤教宗方濟各。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統文在寅任期僅剩6個月，如今為了出席20大工業國領導人會議（G20）而出訪歐洲，預計將停留9天7夜，其中將會於當地時間29日拜訪教廷，會晤教宗方濟各（Pope Francis）。南韓政壇預測，此次文在寅除了向教宗方濟各提議造訪北韓（朝鮮），還將會討論如何在任期以內改善兩韓關係、促使美國與北韓之間恢復對話。

根據《韓聯社》報導，今年G20峰會在義大利首都羅馬舉行，而文在寅此次造訪教宗會與統一部長李仁榮（이인영）同行，報導分析此次會晤教宗的目的不排除是為了說服教宗方濟各出訪北韓，以此尋求如何在呼籲北韓重啟與南韓、美國的對話上有所突破，並讓陷入膠著狀態的韓半島（朝鮮半島）和平進程能有新的進展。

報導指出，一旦在G20峰會中能夠促成文在寅與美國總統拜登進行美韓元首峰會、或是簡略性的會談，文在寅先前所提及的簽署（韓戰）終戰宣言，可能會成為呼籲北韓出面對話而所釋出的訊息，此次統一部長李仁榮隨同文在寅出訪歐洲、會晤教宗方濟各，也是與協商兩韓關係有關。

不過報導也分析，教宗方濟各出訪北韓恐怕會因全球持續近2年的新冠疫情而充滿變數，因為平壤當局可能會以防疫為由，拒絕讓教宗方濟各入境。

據悉，此次是文在寅上任以來繼2018年10月之後，第2次造訪教廷，當時文在寅就曾向教宗方濟各提議造訪北韓；教宗方濟各則表示，若北韓正式招待，則可能會應邀前往。

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