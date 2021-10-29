歐盟2主席挺成員國與台灣深化關係　不接受中國施壓

▲美國總統拜登與歐盟執委會主席范德賴恩（左）及歐洲理事會主席米歇爾（右） 。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾28日專電

歐洲聯盟2位主席今天聯合表示，支持立陶宛與台灣互設代表處，強調成員國有權與台灣深化關係，以及不能接受中國對歐盟成員國威脅、施壓，歐盟將採取反擊。

歐洲地區「福爾摩沙俱樂部」（Formosa Club）28國的共同主席今年8月聯名致函歐盟，聲援立陶宛與台灣發展關係，今天歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）、歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）2人以聯名信函方式共同回覆。

今天「福爾摩沙俱樂部」公布回函。2位主席表示，感謝來信表達對立陶宛的聲援，在立陶宛與台灣表示要互設代表處後，中國向立陶宛施壓力，歐盟對中國的反應感到遺憾，認為是不合理及不成比例的舉動，歐盟認為在台灣開設代表處不違反歐盟的一個中國政策。

聯名信指出，歐盟已向中方提出關切，除呼籲緩和局勢，也強調雖然此事主要影響立陶宛與中國的雙邊外交關係，但中國與歐盟成員國的雙邊關係，也將影響歐盟與中國的整體關係。

信函提到，歐盟有其一中政策，但在此同時，歐盟及其成員國有意也有權進一步發展與台灣的關係與合作。歐盟與台灣理念相近，在民主、法治和人權方面擁有共同的價值觀，台灣更是亞洲地區重要的經濟和高科技合作夥伴。

2位主席最後強調，不能接受對歐盟成員國採取威脅、政治施壓和脅迫措施，歐盟將反擊這類行為，而歐盟內部的團結是對外維護利益及價值觀的關鍵，特別是面對中國。

「福爾摩沙俱樂部」（Formosa Club）8月除致函米歇爾、范德賴恩等人，並副知立陶宛總統、總理、國會議長、歐盟27國外長及北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）。

當時聯名函指出，立陶宛作為主權國家，完全有權與台灣發展經濟、文化連結並互設代表處，正如同歐盟及其15個會員國已在台灣設處。中國對立陶宛的脅迫不僅明確違反國際外交準則，更是對立陶宛主權明目張膽的攻擊。