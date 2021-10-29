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屁孩搭火車玩椅背！下秒摔落...他慘遭重壓「整條腿反折」驚悚畫面曝

圖文／CTWANT

近日一群「屁孩」搭乘澳洲新南威爾斯州火車時，臨時起意把腳頂在可調整座椅的椅背上，接著前後快速晃動玩鬧，其中一名男子還爬上椅背上方，似乎想挑戰可以堅持多久，沒想到這名男子沒過幾秒就掉下來，還壓到一名同伴的腿上，導致同伴整個左腿朝反方向凹折接近90度，畫面相當駭人。

根據澳洲媒體報導，TikTok用戶馬拉凱·「Malakai Tanuvasa」近日上傳一段影片，畫面顯示他與朋友搭乘火車，當時列車正好停靠在南威爾士州城市紐卡素的布羅德梅多斯站（Broadmeadow），一群人似乎閒得發慌，合力用腳頂住可調整式座椅的椅背，並且合力讓其前後快速擺動，一名灰衣男子則趴在椅背上方。

澳洲屁孩搭火車玩椅背　整條腿「反向凹折膝蓋全毀」驚悚畫面曝

▲澳洲一群男子在火車上玩，卻發生意外導致其中一人整條腿朝反方向反折。（圖／翻攝自TikTok ）

一開始大家開懷大笑，場面相當快樂，不過沒幾秒鐘灰衣男就掉下來，直接落在其中一位同伴完全伸直的腿上，導致他的腿朝反方向近乎折了快90度，且膝蓋完全變形；或許是事情發生的太突然，腿部遭到重壓的男子最初竟只稍微大叫一聲，接著隨口說了聲「喔！我的腿」。

澳洲一群男子在火車上玩，卻發生意外導致其中一人整條腿朝反方向反折。（圖／翻攝自TikTok ）

▲灰衣男子摔落，短褲男子膝蓋受傷。（圖／翻攝自TikTok ）

事後馬拉凱將這段影片上傳，還表示受傷男子的膝蓋受到嚴重傷害，需要接受整個膝蓋重建手術。該影片被上傳至網路後，隨即引起網友高度關注，至今已1600萬人次觀看，吸引超過1.9萬留言，不少人稱讚受傷男子的冷靜反應，留言稱「他看起來完全不痛耶，他只是看著它」、「他冷靜到似乎沒有受傷」；不過也有人留言稱為該影片感到噁心，留言「天啊他的膝蓋怎麼了？」、「我為什麼要看這個影片？我為什麼要這樣對我自己」、「我感到不舒服」。

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