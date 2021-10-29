▲二重重劃區建商搶卡位，「亞昕淳白」打造雙公園首排24層制震地標。（採訪撰稿／記者浦靖祤；攝影剪輯／記者姜國輝）



記者浦靖祤／台北報導

全台房市熱，在新北市二重重劃區就有許多一級建商，看好區位優勢和未來發展積極搶進，周邊土地幾乎已經全數脫標。財經專家葉國華表示，「國泰建設在附近標了一塊地溢價71%，總價達到33.95億，推算未來的房價至少要到接近7字頭。而近期建築材料上漲超過3成以上，缺工問題也很嚴重，很多工地找不到工人，土地價格也上漲，在這樣的情況下堆疊了房價上升。」

▲二重重劃區土地幾乎全數脫標，預估未來房價將推升近7字頭。▼從機場捷運三重站只要一站就能抵達國門雙子星。（圖／記者姜國輝攝。）

購屋族想要在上漲的房價中，搶下超值標的，5字頭房價就相對親民。除了機場捷運一站就能抵達國門雙子星，未來還有A2a博愛站預定計畫。新北市議員李翁月娥指出，「新北市預計在A2站1.6公里的地方，爭取機捷A2a站。這個站體規劃已經出來了，未來這邊人口非常的多，而且交通便捷。」

區域交通完善、學區豐富，也鄰近舊市區機能。除了三重站旁的CITYLINK，包括了新北第二行政中心、東森電視總部都將進駐，百貨、高級商辦、住宅齊聚，二重重劃區可望複製新板特區模式，成為新北市最有亮點的重劃區。

▲「亞昕淳白」擁有雙公園首排景觀。▼機場捷運預定站計畫將增設A2a博愛站。（上圖／建案提供，下圖／外觀3Ｄ示意圖。）

擁有大都會公園和二重公園雙公園首排景觀，上櫃建商亞昕集團，選擇在二重重劃區三面臨路的方正基地，打造亞昕淳白地標建築。基地面積1400坪，建案規劃24層樓高，並請來日本營造專家「田中純夫」擔任工程顧問，把關建築品質。亞昕淳白專案經理張家豪說明，「比較難得的是我們這次用到7千磅的水泥，在整個重劃區算非常的少有，RC的結構搭配跟仁愛帝寶同等級的新日鐵制震壁，保護主結構的安全，甚至地震來的時候可以減少搖晃的程度。」

▲▼建案請來田中純夫擔任工程總顧問把關營建品質。RC結構搭配與仁愛帝寶同品牌的新日鐵制震壁，保護結構安全。（圖／記者姜國輝攝）

日系精工建築並擁有絕佳綠意景觀 ，再結合有如輕井澤渡假村的頂級公設，讓住戶從室外到室內，都能享受悠閒愜意的氛圍。「亞昕淳白」主打戶型為46坪4房規劃，4間房間都可以擺放標準雙人床，在主臥室這次特別設計景觀角窗，高樓層可以同時享有雙公園景觀條件。專案經理張家豪表示，「建案吸引很多三重在地客人，甚至像台北市中山區、中正區的置產客，用北市2房的價格，在這邊就可以換到4房雙公園的景觀房。」

▲▼「亞昕淳白」46坪戶型建案景觀合成示意圖。（圖／建案提供）

二重重劃區後勢看漲，「亞昕淳白」擁有地段、交通和景觀，用5字頭房價入手日系精工名宅，機會只有這一次。

亞昕淳白官方網站>>>