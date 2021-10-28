外傭瘋玩TikTok！把輪椅嬤「當鋼管」熱舞　雪球溢出扭電臀影片曝

記者葉睿涵／綜合報導

最近新加坡外傭拍TikTok影片似乎已形成熱潮。她們經常趁雇主不在家時，不顧家中老人的隱私與尊嚴，狂拍影片上傳網路，導致與雇主產生糾紛。近日網路再次流出一段影片，顯示一名外傭身著清涼服裝，對著鏡頭大跳性感舞蹈，而她照顧的阿嬤則一臉茫然地出現在影片中，讓許多網友炮轟女傭失職、不尊重人權。

綜合當地媒體報導，Facebook社團Singapore Incidents最近揭發，又有一名年輕外傭趁著雇主不在家時，穿著超薄的灰白色低胸背心和黑色的緊身熱褲，在鏡頭前露出白花花的大腿，隨著音樂卡點，跳TikTok時下爆火的「中槍舞」。

▲新加坡的外傭玩TikTok，卻不顧家中老人的隱私，讓他們在影片中露面。（圖／翻攝自Facebook／Singapore Incidents）

隨著音樂落下後，外傭出現在畫面中，不時抖動雪白嫩乳，還大幅度擺動翹臀，而她照顧的阿嬤則形同擺設般，一臉呆滯地坐在輪椅上，傻眼地看著外傭在她面前跳舞。外傭見阿嬤沒反應，還將阿嬤當成跳舞的道具，以跳鋼管舞的姿勢，靠著阿嬤不斷提胯踢腿。

影片流出後，不少網友紛紛譴責外傭，不應將老人當成拍片道具，也不應罔顧老人隱私，讓阿嬤在毫不知情的狀況下出現在影片中，更有人勸她，小心此舉會激怒雇主，進而丟失工作。事後一名疑似片中主角的女子留言向大家道歉，並刪除了相關影片，但仍難以熄滅群眾怒火。

事實上，這已不是新加坡第一次出現外傭偷偷拍攝家中老人的案例了。今年1月，一名印尼女傭就曾偷偷將年邁男雇主洗澡的影片上傳TikTok，氣得男雇主的兒子直接將她控上庭，人們才開始關注起外傭拍攝TikTok的熱潮，但類似的案例仍時有所聞。

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