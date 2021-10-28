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嚴格鎖國防疫超過一年　紐澳將重新敞開國門迎客

▲▼澳洲雪梨。（圖／達志影像／美聯社）

▲圖為澳洲雪梨歌劇院。（示意圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

澳洲以防疫為由實施嚴格管制長達18個月後，下週將重新開放邊境。澳洲當局今天放寬對美國、英國和加拿大等數個國家的旅行建議，紐西蘭也公布暫時重開國門的計畫。

路透社報導，隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗覆蓋率逐漸提高，澳洲將從11月1日起取消對已完整接種疫苗居民的國際旅遊禁令，國內最大兩座城市雪梨與墨爾本也希望在毋須隔離的情況下，歡迎海外旅客入境。

澳洲外長潘恩（Marise Payne）今天在聲明中說：「今天宣布的改變，是讓澳洲家庭團聚和安全向世界重開國門的重要一步。」

潘恩說，針對特定國家的更新版旅行建議也將幫助澳洲人更容易取得旅行保險。

隨著澳洲開始鬆綁防疫旅行限制，維多利亞州今天通報新增1923例確診和25起死亡病例，是Delta疫情爆發以來死亡人數最多的一天，染疫人數也創下4天來最大增幅。雪梨所在的新南威爾斯州新增293例確診，低於昨天的304例。

儘管澳洲爆出一波Delta疫情，但以全球標準而言，澳洲染疫人數仍相對低，迄今約累計16萬6000例確診、1694人染疫不治。

具高度傳染力的Delta變異株在澳洲東南部迅速蔓延、掀起第3波疫情後，拜疫苗覆蓋率提高所賜，才得以逐步放寬對雪梨和墨爾本實施的嚴格限制。

然而，澳洲各州和領地的疫苗接種率及衛生政策皆不相同，全國並未統一鬆綁旅行規定。

根據更新後的旅行建議框架，2020年3月針對所有目的地提出的「勿前往旅遊」建議已被刪除，但不會將任何一處列為「須高度警戒的2級」以下。

法新社報導，紐西蘭今天也公布暫時重新開放邊境的計畫。紐西蘭實施一些全球數一數二嚴格的防疫旅行限制，使得當局面臨愈來愈大來自滯留海外公民的壓力。

負責因應紐西蘭疫情的衛生部長希普金斯（Chris Hipkins）說，來自幾個太平洋小島國的入境者下個月開始將不須隔離，明年初則將考慮開放來自其他低風險國家旅客入境免隔離。

希普金斯還說，目前要求所有海外入境者須在防疫旅館隔離14天，11月將削減至7天，最終將由居家隔離取代。

人口約500萬的紐西蘭迄今僅通報28人染疫不治，在全球疫情大流行期間，居民大多享受著接近正常的日常生活。

紐西蘭防疫設施供不應求，希普金斯說，上述改變有助釋出更多隔離空間，而目標則是朝著在2022年頭3個月轉向居家隔離前進，屆時紐西蘭有90%人口將完整接種疫苗。

他說，目前還未決定居家隔離制度是否僅適用於返國的紐西蘭公民，或包括外國旅客。

希普金斯說，11月8日起，來自薩摩亞、東加王國、萬那杜和托克勞群島（Tokelau）的旅客入境不須隔離，目前只有來自庫克群島（Cook Islands）和紐埃（Niue）的旅客享有這類待遇。

他並未說明是否可能重啟紐澳之間的旅行泡泡。紐澳旅行泡泡4月上路後多次喊卡，最終因澳洲爆發疫情而於6月宣告暫停。

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