　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

邪教教主囚百人誘集體殉道　遭逮搭警車出庭翻車離奇死

牙買加邪教領袖凱文史密斯日前遭逮，在搭乘警車出庭途中竟因車禍過世。（翻攝Kevin O Smith Facebook）

▲惡名昭彰的牙買加邪教領袖凱文史密斯（Kevin O Smith），日前號召了上百位教徒，要求眾人身穿白袍，集體自殺殉道以祈求上天堂，好險被當地警察事前攔截，一舉搗毀邪教教堂內部，拯救了上百位無辜信徒。

圖文／鏡週刊

據外媒報導，凱文史密斯的教團「Pathways International Kingdom Restoration Ministries」，遭舉報透過洗腦、暴力囚禁等方式，在教堂內至少殺害了2位信徒後，日前他召集所有信徒，要求眾人身著白袍，並集體向他下跪祈求賜死，透過群體殉道祈願上天堂，但當地警方早已接獲通報，牙買加警方在上週日（17日）破門而入，從位於蒙特哥灣（Montego Bay）的教堂中，解救了上百位信徒，並逮捕了教主凱文史密斯和多位教團幹部。

凱文史密斯的邪教在當地勢力龐大。（翻攝Kevin O Smith Facebook）

一位獲救的信徒表示，凱文史密斯曾不斷宣稱洪水將來臨，並聲稱各種災難會降臨全球，散播恐懼逼迫眾人對他效忠後，要求所有人不得持有手機，必須在教堂內集體生活，直到目睹了多位反抗的信徒，遭到他以殘忍的手段殺害後，才有人偷偷私自報警。

僥倖逃過一劫的信徒，受訪時害怕地表示：「我們遭逼迫要對他效忠，並被他灌輸了許多扭曲的聖經教義，任何稍有不服從的人，便會被他派人嚴刑拷打，我們每天都活在恐懼之中，已經很久沒有好好的睡覺或吃一頓飯了。」他也透露凱文史密斯的邪教惡行，在當地早已行之有年。

據逃出的信徒表示，一位39歲的上班族塔諾卡加德納（Tanecka Gardner），是第一位遭割喉殺害的信徒，之後有多位信徒因不服管教，遭到嚴刑痛毆死亡，而因警方到場前，所有信徒已被要求絕食2天，如果警方慢一步到來，後果恐將不堪設想，許多奄奄一息的信徒獲救後，也已被緊急送往醫院治療。

邪教教堂內部的活動情形。（翻攝Kevin O Smith Facebook）

遭逮補的凱文史密斯被以一級謀殺罪、非法監禁和二級傷害等多項罪名起訴，但他日前搭乘警車，在前往法庭的路途中，竟因車禍翻覆過世，駕駛座的警員也當場身亡，儘管教主已確定身故，但因該教團在當地勢力龐大，警方仍在著手調查，是否有其他有力的地方人士，也參與了教團犯案。

安心專線：1925（24小時）

ET快訊
2波變天「雨報到」！災害預報士示警：12月冷空氣強
湖口營區砲擊演訓傳山林大火　靶場火光沖天
宛宛兒網路走紅「30歲買第3間房」！曝成功祕訣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

全球第1！大馬成功研製男女通用保險套　覆蓋範圍廣降低染病機率

美軍在台、拜登脫口捍衛台灣　美「戰略模糊」將轉為「清晰」？

包裹消失！噁鄰居「塗上精華」放回原位　站她家門口脫褲狂搓

外傭瘋玩TikTok！把輪椅嬤「當鋼管」熱舞　雪球溢出扭電臀影片曝

教授「裸身泡澡」肉色畫面流出！邊洗邊上課　下秒鏡頭突開慘了

Delta後代！亞變異株「AY.4.2」入侵42國　25歲以下年輕病例暴增

金正恩真的瘦了！狂減20kg對比驚人　南韓情報機構曝「真實體重」

餓爆急開焗豆罐頭　他一挖驚見「火紅軟爛眼球」嚇昏！驚悚照片曝

「孤獨星球」公布十大旅遊城市　台北全球第2

慎入！名醫美「抽脂如殺豬」　醫師邊跳舞對病患抽插　驚悚畫面曝

家人籌錢買「百萬名車」送21歲男　無照惹禍逃逸+砸家...嬤：很後悔

無尊認愛阿喜！首揭密戀時間點　告白「她是我見過最好的女人」

吵買135萬賓士！害弟沒錢上大學 C300哥肇逃落網...維修費約20萬

5.3億台幣堆成「鈔票山」超壯觀　嘉市普發2千元消費金...點鈔畫面曝

安普賢嘿咻暴龍消失？家事魂大燃燒　半裸走向金高銀..她「閉眼親上去」糗大！

王思佳豪砸50萬布置女兒閨房　「萬把塊名牌嬰兒裝」衣櫃大爆滿

因停車糾紛！大樓住戶怒放老鼠藥　水塔驚見「藍綠色黏稠物」飄惡臭

台中男「跟女友吵架」全裸躲山裡 喝溪水、吃樹果...原始生活過6天

劉冠廷《詭扯》全裸「整副放到襪子裡」　爆侯彥西亂貼露毛：快笑死怎麼演

貼身熱舞！職業猛男月入10萬↑ 正妹體驗性感絕技嗨喊「好刺激」

全球第1！大馬成功研製男女通用保險套　覆蓋範圍廣降低染病機率

美軍在台、拜登脫口捍衛台灣　美「戰略模糊」將轉為「清晰」？

包裹消失！噁鄰居「塗上精華」放回原位　站她家門口脫褲狂搓

外傭瘋玩TikTok！把輪椅嬤「當鋼管」熱舞　雪球溢出扭電臀影片曝

教授「裸身泡澡」肉色畫面流出！邊洗邊上課　下秒鏡頭突開慘了

Delta後代！亞變異株「AY.4.2」入侵42國　25歲以下年輕病例暴增

金正恩真的瘦了！狂減20kg對比驚人　南韓情報機構曝「真實體重」

餓爆急開焗豆罐頭　他一挖驚見「火紅軟爛眼球」嚇昏！驚悚照片曝

「孤獨星球」公布十大旅遊城市　台北全球第2

慎入！名醫美「抽脂如殺豬」　醫師邊跳舞對病患抽插　驚悚畫面曝

臉書改名Meta！推五大計畫吸引AR創作者

綁定五倍券「手刀清空購物車」　她漏看一條件超崩潰：要破產了

王必勝正宮是「美魔女理事長」　同行揭3原因容忍小三多年

新疆4000年乾屍「小河公主」最新DNA研究曝起源　假說全推翻

臉書真的改名了！祖克柏宣布：Meta

美女律師讚王必勝「天下奇才」！PO文酸：你不當指揮官，誰能當？

國軍高階將領：美軍秘密協訓20年　因亞太局勢浮上檯面

【小玉換臉謎片】盜臉色情謎片網路流傳　專家爆下架方式

【投資詐騙3】冒充火幣管理員！Telegram投資詐騙群　害他賠80萬

美女議員戴瑋姍PO文「眼睛哭得紅紅的」　委屈問：我能放手嗎

狗界風紀股長監督42隻毛孩睡覺 小白汪幫媽管秩序：不乖要登記

國際熱門新聞

81歲爺孫戀「愛到死」鮮肉尪爽領遺產交男友

印度神童曝年底前「2件事」衝擊全球

印尼發現「失落黃金島」...考古界震驚

教授鏡頭突打開　「裸身泡澡」肉色畫面流出

全家吃媽媽煮的咖哩　中毒2死3命危

外傭瘋玩TikTok！狂扭電臀「跳鋼管舞」影片曝

男女野戰「肉色激情交纏」全被拍下

金正恩真的瘦了　南韓曝「真實體重」

金與正處決8特務！最毒婦人心登第二實權　成北韓惡夢

15歲男跟蹤大姊姊　拖到農場性侵

女兒心碎撒骨灰　意外吃到「爸爸」

噁男偷女鄰居包裹「塗上精華」放回原位

82歲阿嬤床戰36歲嫩尪　羞曝「強得像法老」

媽媽午睡　醒來9歲兒吊死鞦韆上

更多熱門

相關新聞

王必勝道歉「絕口不提這事」　網：DNA對決？

王必勝道歉「絕口不提這事」　網：DNA對決？

疫情指揮中心副組長王必勝，被本刊爆料與小15歲護理師不倫戀，疑似對方還替他生下一女，王必勝神隱2天後，昨在臉書發文道歉，並表示會深切檢討改正，但內文隻字未提關鍵問題「小孩」到底是誰的，讓大票網友再怒轟，「敢不敢驗DNA直球對決？」、「承認錯誤不承認關係，是哪招？」引發熱議。

詹雅雯罹帕金森氏症後首度開唱！

詹雅雯罹帕金森氏症後首度開唱！

吃鍋偷給小紙條　老闆一看衝醫院

吃鍋偷給小紙條　老闆一看衝醫院

【宏達電VR翻身】反制臉書低價搶市　揭王雪紅組軍研發殺手級VR內幕

【宏達電VR翻身】反制臉書低價搶市　揭王雪紅組軍研發殺手級VR內幕

VIVE Flow關鍵技術曝光　HTC總座曝王雪紅VR布局

VIVE Flow關鍵技術曝光　HTC總座曝王雪紅VR布局

關鍵字：

牙買加邪教鏡週刊Kevin O SmithPathways International Kingdom Restoration Ministries

讀者迴響

熱門新聞

美國「百萬流量喜劇網紅」逝世得年22歲

好市多也會踩雷！鄉民「4款食物」絕不回購

2波變天雨報到　賈新興：12月冷空氣強

爆乳俏護士糾眾打死工具人　判刑定讞

連千毅突拋引退震撼彈！出售年收8億粉絲團

「C300哥」逼家人買車　害弟弟沒錢上大學

社區保全痛毆男住戶　竟因以為他是機師

二哈以為被追殺　連椅子摔進蝦池

壯世代愛愛次數太少　專家提8大好處

爸媽留「8000萬現金」他卻想放棄繼承　暗黑原因曝

湖口營區砲擊演訓傳山林大火　動員搶救6小時

臉書真的改名了！祖克柏宣布：Meta

不爽王必勝改口！女主播嗆爆說謊：渣男就是爛

《認哥》收視率急召新成員救收視！

經痛女狂吞「5顆日本神藥」！醫一照驚呆：破15個洞

更多

最夯影音

更多
家人籌錢買「百萬名車」送21歲男　無照惹禍逃逸+砸家...嬤：很後悔

家人籌錢買「百萬名車」送21歲男　無照惹禍逃逸+砸家...嬤：很後悔
無尊認愛阿喜！首揭密戀時間點　告白「她是我見過最好的女人」

無尊認愛阿喜！首揭密戀時間點　告白「她是我見過最好的女人」

吵買135萬賓士！害弟沒錢上大學 C300哥肇逃落網...維修費約20萬

吵買135萬賓士！害弟沒錢上大學 C300哥肇逃落網...維修費約20萬

5.3億台幣堆成「鈔票山」超壯觀　嘉市普發2千元消費金...點鈔畫面曝

5.3億台幣堆成「鈔票山」超壯觀　嘉市普發2千元消費金...點鈔畫面曝

安普賢嘿咻暴龍消失？家事魂大燃燒　半裸走向金高銀..她「閉眼親上去」糗大！

安普賢嘿咻暴龍消失？家事魂大燃燒　半裸走向金高銀..她「閉眼親上去」糗大！

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面