餓爆急開焗豆罐頭　他一挖驚見「火紅軟爛眼球」嚇昏！驚悚照片曝

▲英國一名建築工人在罐頭中發現「眼球」。此為示意圖，與本新聞無關。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者葉睿涵／綜合報導

英國54歲的建築工人福特（Martin Ford）在工地忙碌了一天後，從德文郡（Devon）的連鎖超市買了一罐焗豆罐頭作為晚餐，沒想到當福特打開罐頭後，竟從裡面撈出一隻激似「眼球」的圓形顆粒物，讓他大呼噁心。

綜合《太陽報》與《紐約郵報》報導，福特表示，茄汁焗豆是他最喜歡的食物之一，因此他在忙碌了一天後，非常想用這頓快餐來犒賞自己，沒想到的是，「當我抓起叉子，用力地紮下去後，就立刻看見一顆火紅的眼睛正透過豆子盯著我」。

Man claims he found an eyeball inside his can of baked beans https://t.co/6X0hOYNw7g pic.twitter.com/JeGw2vvbhs — New York Post (@nypost) October 26, 2021

福特指出，「我當時嚇得差點昏倒，我是一個腸胃很強壯的人，也一直很喜歡吃焗豆配茶，但我現在沒辦法確定我是否還能再吃焗豆，因為從那以後我就一直覺得很不舒服。」英國食品標準局指出，他們已得知相關事件，並將與相關部門一同進行調查。

生產該罐頭的布蘭斯頓公司（Branston）則解釋，這起意外是由黴菌所引起的，「從客戶所發布的照片可見，罐頭外部可能出現了一個小孔，導致空氣進入罐頭形成黴菌。像這樣的損壞很罕見，它有很可能發生在運輸途中或是商店裡。我們會盡快與客戶聯繫，進行進一步調查，並表示真誠的歉意」。

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