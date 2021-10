餓爆急開焗豆罐頭　他一挖驚見「火紅軟爛眼球」嚇昏！驚悚照片曝

▲英國一名建築工人在罐頭中發現「眼球」。此為示意圖,與本新聞無關。(示意圖/取自免費圖庫Pexels)

記者葉睿涵/綜合報導

英國54歲的建築工人福特(Martin Ford)在工地忙碌了一天後,從德文郡(Devon)的連鎖超市買了一罐焗豆罐頭作為晚餐,沒想到當福特打開罐頭後,竟從裡面撈出一隻激似「眼球」的圓形顆粒物,讓他大呼噁心。

綜合《太陽報》與《紐約郵報》報導,福特表示,茄汁焗豆是他最喜歡的食物之一,因此他在忙碌了一天後,非常想用這頓快餐來犒賞自己,沒想到的是,「當我抓起叉子,用力地紮下去後,就立刻看見一顆火紅的眼睛正透過豆子盯著我」。

Man claims he found an eyeball inside his can of baked beans https://t.co/6X0hOYNw7g pic.twitter.com/JeGw2vvbhs