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美軍在台訓練！日網高喊守住台灣　一旦失守「下個就是日本」

▲總統蔡英文。（圖／路透社）

▲總統蔡英文接受CNN專訪。（圖／路透社）

記者王佩翊／編譯

總統蔡英文26日接受《美國有線電視新聞網》（CNN）專訪，不但多次以「台灣」而非「中華民國」稱呼我國，更首度證實美軍在台協訓，引發國內外熱烈討論。對此，日本網友也抱持高度關心並表示，「一定要守住台灣」、「一旦台灣被侵略，下一個就是沖繩」、「日本人不應該繼續隔岸觀火」等。

蔡英文在本次專訪中首度證實美軍在台訓練，同時強調有鑑於「我國與美國的長期關係」，如果台灣受到中國大陸的攻擊，相信美國和其他地區的民主國家將會伸出援手。蔡英文也坦言，即使中國對台威脅「每天都在增加」，但仍相信兩岸有可能坐下來討論彼此之間的分歧，以求和平共處。

▲▼美軍在台訓練！日網高喊一定要守住台灣　點關鍵：下一個就是日本。（圖／取自日本雅虎留言區）

▲日本網友對於蔡英文專訪的反應。（圖／取自日本雅虎留言區）

相關發言同時引發日本網友熱議，網友們表示，「一定要守住台灣。美國勢必也是為了守護台灣的民主主義而努力，然而日本政府也不能輕忽中國在侵略台灣的同時也侵略尖閣諸島（台灣稱釣魚台）的情形」、「一旦台灣被侵略了，下一個就是沖繩了吧。不過如果想要佔領台灣，必須先面對台灣軍隊與美軍，應該沒那麼容易，何況一旁還有澳洲可以作為補給的後援地」

▲▼美軍在台訓練！日網高喊一定要守住台灣　點關鍵：下一個就是日本。（圖／取自日本雅虎留言區）

▲日本網友認為，日本人不應該隔岸觀火。（圖／取自日本雅虎留言區）

另外也有日本網友呼籲日本人對台海問題保持關注，網友稱，「許多日本人認為台海問題是中國和美國間的事，因此總是隔岸觀火，甚至連台灣在哪個方向都沒有看過地圖吧。然而一旦美國參與紛爭，軍事據點就是駐日美軍基地，日本絕對不可能抽身。而且近日不斷被中國海警船靠近的尖閣諸島（台灣稱釣魚台）更是在台灣附近。如果這是日本無法避免的道路，那就應該立即下定決心行動起來，更重要的是台灣人民是與我們擁有相同價值觀的重要朋友。」

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