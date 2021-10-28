安全繩被剪斷！油漆工「懸掛26樓外牆」風中狂晃　驚悚片曝光

記者吳美依／綜合報導

泰國巴革縣（Pak Kret）發生一起恐怖事件，緬甸籍的宋姓油漆工原本正在工作時，從大樓外牆下降時，安全繩索竟遭人蓄意割斷，他吊掛在26樓處，隨著風吹而不斷搖晃，若稍有不慎，就可能重摔地面，驚悚過程都被鏡頭記錄下來。

綜合外媒報導，宋姓工人當時與同事從32樓往下降，卻突然發覺安全設備搖搖晃晃、極度不穩，低頭才發現繩索斷裂，嚇得趕緊呼救。幸好，住戶薩西恩（Praphaiwan Setsing）和老公很快就打開窗戶，將2人拉進屋內。她說，「這起事件令人震驚，而且根本不應該發生。」

▲泰國油漆工懸掛26樓外牆，險象環生。（圖／翻攝自YouTube／Thairath Online）



本案發生於本月12日，而警方27日證實已依據破壞財產、蓄意謀殺罪名，逮捕34歲女嫌。帕賈克上校（Colonel Pongjak Preechakarunpong）表示，嫌犯起初否認涉案，直到看見繩索上的指紋及DNA證據後，終於承認罪行。

儘管警方並未透露犯案動機，但泰國媒體指出，嫌犯宣稱沒有收到管委會通知，因此看見油漆工出現在自宅窗外時非常生氣，情緒激動之下，拿刀割斷繩索。儘管她表示自己無意謀害任何人，但若罪名成立，最高可能面臨20年有期徒刑。

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