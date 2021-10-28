新婚4天癌細胞擴散全身　男長期胃病一查大腸癌3期！3點勸世感動網

▲瑞安被醫生宣告癌細胞擴散全身。（圖／翻攝自gofundme）

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英國一對新婚夫妻在結婚4天後，男方瑞安（Ryan Silk）被醫生宣告癌細胞擴散全身，治癒的希望很低。瑞安以自身例子，勇敢分享自己罹癌後，深刻了解到3件重要的事，「我們都希望不要遇到這樣的事，但如果最壞的情況發生，疏忽可能會產生可怕的後果。」

根據《太陽報》報導，38歲瑞安（Ryan Silk）2018年得知自己罹患大腸癌第3期，儘管感到錯愕、心碎，但3年多以來一直積極對抗病魔。然而就在今年7月，與妻子結婚4天後，他被醫生宣告，癌細胞擴散全身，已無法治癒。

這幾個月以來，瑞安的健康狀況每況愈下，腫瘤導致嚴重的腸梗阻，導致他被迫停止蜜月旅行，並到醫院接受10次放射治療、3次化療。目前他正在埃塞克斯郡（Essex）紹森德醫院（Southend Hospital），接受為期12天的安寧緩和醫療，希望可以爭取更多的時間與家人相處。

不過醫生表示，目前的化療無效，腫瘤不僅增長而且成倍增加，瑞安只有2個選擇，一是完全不治療，二是接受只有10%成功機會的替代治療，有希望總比沒有希望好。由於業務的疏忽，他們的財務前景並不好，原本預計在瑞安過世後可支付抵押貸款的保險將不會支付。

瑞安開始反思，如果他提前做好3個關鍵，那麼眼前的這些痛苦可能會得到緩解。第一就是定期檢查，瑞安表示，自己長期以來有胃病，但一直將不正常的現象視為是正常的；他以自身例子勸告，「不要害怕尷尬，因而推遲去找醫生，尤其是男性，與晚期癌症的痛苦和心碎相比，短期不適算不了什麼。」

第二就是活在當下，瑞安感嘆，為未來規劃是明智的，但更重要的是充分利用與你所愛的人在一起的每一天，「過去我常常順延了與家人出去玩的日子，因為我一直以為我有時間。」

第三是明確了解你的保單內容，瑞安說，自己一直以為去世後能夠得到抵押貸款保護，但實際上並非如此。他希望人們應該花時間檢查自己的保險單，「我們都希望不要遇到這樣的事，但如果最壞的情況發生，疏忽可能會產生可怕的後果。」瑞安坦言，接下來的日子希望可以出院，把寶貴的時間留給兒子、老婆，與他們共創美好的回憶。

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