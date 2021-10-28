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82歲嬤「潤滑床戰」36歲埃及嫩尪　羞喊「強得像法老」最愛姿勢曝

▲▼82歲英國奶奶（Iris Jones）嫁給小46歲埃及男。（圖／翻攝自Facebook／Iris Jones）

▲82歲英國奶奶嫁給小46歲埃及男。（圖／翻攝自Facebook／Iris Jones，下同）

記者張寧倢／編譯

82歲英國奶奶瓊斯（Iris Jones）很慶幸50多歲的兒子幫忙她辦了臉書帳號，這讓她在網路上認識36歲的埃及男子，兩人結婚後已經分隔快一年，如今，瓊斯打算幫他申請英國簽證，且堅決表示自己沒有被騙，甚至連性事都很享受，還笑稱老公上床「強得像法老」。

▲▼82歲英國奶奶（Iris Jones）嫁給小46歲埃及男。（圖／翻攝自Facebook／Iris Jones）

▲瓊斯聲稱她第一次飛到埃及，剛見到現任老公時就被他迷住了。

根據《鏡報》報導，82歲的瓊斯有2名50多歲的兒子，2019年她在臉書社團中認識了現年36歲的埃及男子艾布里漢（Mohamed Ibriham），透過網路聊了5個月之後就飛到埃及開羅和他完婚，當她對自己的身體感到害羞時，艾布里漢卻覺得她美呆了，「我總是覺得自己很醜，但他卻說我很美，我們不僅僅是做愛，我們還會躺在對方懷裡。」

▲▼82歲英國奶奶（Iris Jones）嫁給小46歲埃及男。（圖／翻攝自Facebook／Iris Jones）

▲跨國「嬤孫戀」的兩人感情甜蜜，艾布里漢27日還在臉書發文隔空慶祝結婚一周年。

瓊斯從不避諱談論兩人性事，還曾在電視脫口秀《This Morning》上透露，已經35年沒有性生活的她，覺得艾布里漢就是她的法老，而自己彷彿變回處女一樣害羞，兩人第一次「激情之夜」就用光了整條潤滑劑，隔天根本沒辦法走路。她還說，因為自己腿部肌膚很薄，做愛時可能會撕裂而劇痛，艾布里漢抓住她時必須很小心，「但我們用小狗式體位解決了這個問題，愛總是伴隨著痛。」

▲▼82歲英國奶奶（Iris Jones）嫁給小46歲埃及男。（圖／翻攝自Facebook／Iris Jones）

▲英國奶奶上電視也沒在怕，直接和主持人大聊性事，心態開放。

然而，因為疫情的關係，夫妻倆至今快一年沒有見面，這讓瓊斯感到「難以置信」的心痛，她替艾布里漢申請英國簽證，內政部要求她提供夫妻關係證明、經濟狀況與英語能力等文件，預計11月4日前會公布審核結果。瓊斯說，兩人現在聊天都在談論下次見面的時間與規劃，如果簽證申請遭拒，感覺就像世界末日的到來，「我沒有年齡優勢，我可能明天就會死亡，每一天都很珍貴，分隔兩地真是太可怕了。」

▲▼82歲英國奶奶（Iris Jones）嫁給小46歲埃及男。（圖／翻攝自Facebook／Iris Jones）

▲若年輕老公的英國簽證沒過關，瓊斯將考慮移民至埃及。

儘管有人憂心，男方可能只是為了騙取英國簽證，但瓊斯堅稱，自己不是那種會被欺騙利用的老女人，而且她也沒有錢，共同開銷都是平分支出，身為工程師的艾布里漢也從沒跟她要過錢。艾布里漢說，「我不在乎我們住在哪，她富有或貧窮，我只想和瓊斯在一起，我準備和他在世界上的任何一處共度。」瓊斯透露，若簽證未獲批准，她將前往埃及和老公一起生活。

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