一顆55元！吉豚屋現炸廣島牡蠣優惠11月開跑　振興套餐延長到12月

▲吉豚屋廣島牡蠣3顆優惠價165元，換算一顆只要55元銅板價。（圖／吉豚屋提供）

記者黃士原／台北報導

吉豚屋10月8日推出振興好食祭，共推出200/500/1000優惠套餐，擴大振興同樂不論紙本、數位、好食券或者現金支付皆可享優惠，活動至今不到一個月已販售出超過5千套，而吉豚屋28日宣布優惠活動將延長至12月，另預計於11月中下旬推出振興2.0改版套餐。

正值秋冬之際，台灣吉豚屋將於11月推出秋冬限定「廣島牡蠣系列」，包含牡蠣海老丼飯、定食及單點現炸牡蠣餐點，開賣秋冬限定的牡蠣海老雙拼丼飯（219元）、定食（249元）以及單點酥炸牡蠣，同時11月起於門市點購現炸牡蠣三入，優惠價165元，換算一顆只要55元銅板價即可享受日本廣島牡蠣的好滋味。

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▲吉豚屋宣布優惠套餐活動將延長至12月，另預計於11月中下旬推出振興2.0改版套餐。（圖／吉豚屋提供）

因應今年振興五倍券紙本票券面額有200元500元與1,000元，吉豚屋推出相同金額套餐。單人必點200元A套餐，包含吉豚屋招牌吉豚豬排丼、豬肉味噌湯與小菜；雙人500元套餐，雙主餐一次滿足；1000元四人份豪華超值套餐現省130元，集合丼飯、定食類暢銷餐點，讓消費者一次饗受吉豚屋超人氣美味餐點。

▲厚切腰內豬排。（圖／品田牧場提供）

另外，王品的品田牧場重回台北市了！新門店「台北光復南路店」就在捷運國父紀念館站商圈，原本「町食就是定食」的舊址，10月20日開幕，喜歡品田牧場炸豬排的台北朋友又可以吃到了。慶祝台北光復南路店開幕，即日起至11/16，平日拍照打卡享「第二客6折」優惠，還加碼送「霜淇淋」。