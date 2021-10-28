　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

印尼發現「失落黃金島」！漁民打撈大量黃金、佛像...考古界震驚

▲黃金,金價。（圖／視覺中國CFP）

▲蘇門答臘的穆西河內打撈出許多黃金、寶石等寶藏。（示意圖／視覺中國CFP）

實習記者黃品臻／綜合報導

找到「失落的黃金島」了？印尼蘇門答臘島的漁民從5年前開始，透過夜間潛水的方式，陸續在巨港市（Palembang）的穆西河裡挖出大量寶藏，包括黃金、珠寶和佛像等，此事也引起考古學家的關注，在研究後推測，這些寶藏的出處很可能就是歷史上14世紀時無故消失、被稱為「黃金島」的三佛齊遺址。該研究也在近日發表於《Wreckwatch》雜誌。

綜合外媒報導，印尼蘇門答臘島巨港市的漁民5年前開始在穆西河的河床上發現大量寶藏，有寶石、黃金首飾、硬幣和鑲滿寶石的真人大小佛像，據稱佛像價值數百萬英鎊，這些寶藏可以追溯到8世紀，另外也在河床挖出古代中國硬幣及大量沉沒的瓷器，英國海洋考古學家金斯利（Sean Kingsley）推測，這些寶藏應該屬於7世紀至13世紀間的「三佛齊帝國」（Srivijaya）。

三佛齊帝國一直被認為是傳說中的王國，又被稱為「黃金島」，是一個擁有無數財富的古文明，並統治著印尼及東南亞大部分地區超過600年，該帝國在14世紀神秘消失後，探險家們就一直試圖尋找帝國遺址，但都徒勞無功。如今找到這些寶藏，金斯利表示，「各個時期的硬幣、黃金、佛像和寶石，以及在《水手辛巴達》（Sinbad the Sailor）裡讀到被認為是編造的各種事物，其實是真的。」

金斯利指出，三佛齊帝國之所以能如此繁榮，是因為他們控制了海上絲綢之路的貿易路線，當時世界上幾乎所有的貨物，從香料到奴隸，都須經過這條海上要道，使得三佛齊帝國成為當時的「國際十字路口」，除了海上貿易帶來的巨額財富外，他們還在蘇門答臘的穆西河和巴當哈里河（Batang Hari rivers）沿岸發現金礦。

根據編年史資料顯示，三佛齊帝國擁有許多島嶼，因此不清楚邊界在哪，且該帝國的航海家、水手和商人會四處探險，足跡遍布婆羅洲、泰國、菲律賓、柬埔寨和馬達加斯加等，而現代學者認為相關遺址難被發現的主要原因是因為該帝國是一個漂浮的王國。

金斯利說明，三佛齊帝國只有國王的宮殿和廟宇是建在陸地上，平民則住在用竹子製成的漂浮屋裡，若是想搬家，在河面上移動房子即可。而三佛齊帝國滅亡的原因不明，金斯利推測，可能和龐貝古城一樣，成為火山噴發的犧牲品，且出於害怕的緣故，當時的居民可能遵從國王指示，將黃金等物扔進河裡，作為宗教祭品，如今才會在穆西河的河床裡發現這些寶藏。

《Wreckwatch》雜誌指出，考古單位還未對該處遺址進行正式挖掘工作，漁民將寶藏挖出後就轉賣給古董商來賺錢，這也意味著專家沒辦法識別這些物品並確認其歷史價值。金斯利也痛心地表示，「寶藏已經在全世界遺失了，三佛齊帝國的興起、輝煌和衰落的有關證據，也在悄悄地消失。」

ET快訊
2波變天「雨報到」！災害預報士示警：12月冷空氣強
湖口營區砲擊演訓傳山林大火　靶場火光沖天
宛宛兒網路走紅「30歲買第3間房」！曝成功祕訣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

全球第1！大馬成功研製男女通用保險套　覆蓋範圍廣降低染病機率

美軍在台、拜登脫口捍衛台灣　美「戰略模糊」將轉為「清晰」？

包裹消失！噁鄰居「塗上精華」放回原位　站她家門口脫褲狂搓

外傭瘋玩TikTok！把輪椅嬤「當鋼管」熱舞　雪球溢出扭電臀影片曝

教授「裸身泡澡」肉色畫面流出！邊洗邊上課　下秒鏡頭突開慘了

Delta後代！亞變異株「AY.4.2」入侵42國　25歲以下年輕病例暴增

金正恩真的瘦了！狂減20kg對比驚人　南韓情報機構曝「真實體重」

餓爆急開焗豆罐頭　他一挖驚見「火紅軟爛眼球」嚇昏！驚悚照片曝

「孤獨星球」公布十大旅遊城市　台北全球第2

慎入！名醫美「抽脂如殺豬」　醫師邊跳舞對病患抽插　驚悚畫面曝

家人籌錢買「百萬名車」送21歲男　無照惹禍逃逸+砸家...嬤：很後悔

無尊認愛阿喜！首揭密戀時間點　告白「她是我見過最好的女人」

吵買135萬賓士！害弟沒錢上大學 C300哥肇逃落網...維修費約20萬

5.3億台幣堆成「鈔票山」超壯觀　嘉市普發2千元消費金...點鈔畫面曝

安普賢嘿咻暴龍消失？家事魂大燃燒　半裸走向金高銀..她「閉眼親上去」糗大！

王思佳豪砸50萬布置女兒閨房　「萬把塊名牌嬰兒裝」衣櫃大爆滿

因停車糾紛！大樓住戶怒放老鼠藥　水塔驚見「藍綠色黏稠物」飄惡臭

台中男「跟女友吵架」全裸躲山裡 喝溪水、吃樹果...原始生活過6天

劉冠廷《詭扯》全裸「整副放到襪子裡」　爆侯彥西亂貼露毛：快笑死怎麼演

貼身熱舞！職業猛男月入10萬↑ 正妹體驗性感絕技嗨喊「好刺激」

全球第1！大馬成功研製男女通用保險套　覆蓋範圍廣降低染病機率

美軍在台、拜登脫口捍衛台灣　美「戰略模糊」將轉為「清晰」？

包裹消失！噁鄰居「塗上精華」放回原位　站她家門口脫褲狂搓

外傭瘋玩TikTok！把輪椅嬤「當鋼管」熱舞　雪球溢出扭電臀影片曝

教授「裸身泡澡」肉色畫面流出！邊洗邊上課　下秒鏡頭突開慘了

Delta後代！亞變異株「AY.4.2」入侵42國　25歲以下年輕病例暴增

金正恩真的瘦了！狂減20kg對比驚人　南韓情報機構曝「真實體重」

餓爆急開焗豆罐頭　他一挖驚見「火紅軟爛眼球」嚇昏！驚悚照片曝

「孤獨星球」公布十大旅遊城市　台北全球第2

慎入！名醫美「抽脂如殺豬」　醫師邊跳舞對病患抽插　驚悚畫面曝

臉書改名Meta！推五大計畫吸引AR創作者

綁定五倍券「手刀清空購物車」　她漏看一條件超崩潰：要破產了

王必勝正宮是「美魔女理事長」　同行揭3原因容忍小三多年

新疆4000年乾屍「小河公主」最新DNA研究曝起源　假說全推翻

臉書真的改名了！祖克柏宣布：Meta

美女律師讚王必勝「天下奇才」！PO文酸：你不當指揮官，誰能當？

國軍高階將領：美軍秘密協訓20年　因亞太局勢浮上檯面

【小玉換臉謎片】盜臉色情謎片網路流傳　專家爆下架方式

【投資詐騙3】冒充火幣管理員！Telegram投資詐騙群　害他賠80萬

美女議員戴瑋姍PO文「眼睛哭得紅紅的」　委屈問：我能放手嗎

女搭捷運AirDrop收陌生男不雅照　捷警隊教防範：設定勾只限聯絡人

國際熱門新聞

81歲爺孫戀「愛到死」鮮肉尪爽領遺產交男友

印度神童曝年底前「2件事」衝擊全球

印尼發現「失落黃金島」...考古界震驚

教授鏡頭突打開　「裸身泡澡」肉色畫面流出

全家吃媽媽煮的咖哩　中毒2死3命危

外傭瘋玩TikTok！狂扭電臀「跳鋼管舞」影片曝

男女野戰「肉色激情交纏」全被拍下

金正恩真的瘦了　南韓曝「真實體重」

金與正處決8特務！最毒婦人心登第二實權　成北韓惡夢

15歲男跟蹤大姊姊　拖到農場性侵

女兒心碎撒骨灰　意外吃到「爸爸」

噁男偷女鄰居包裹「塗上精華」放回原位

82歲阿嬤床戰36歲嫩尪　羞曝「強得像法老」

媽媽午睡　醒來9歲兒吊死鞦韆上

更多熱門

相關新聞

河南發現特大金礦礦體16個 黃金儲量31.55噸

河南發現特大金礦礦體16個 黃金儲量31.55噸

河南省地礦局近日於桐柏縣朱莊鎮圍山城一帶發現特大型金礦，金礦體約16個，經估算可獲得金儲量31.55噸 ，劃分為特大型金礦，持續探勘至今年底有望發現突破50噸儲量，也讓河南省數十年來，在大陸年黃金產量持續穩坐第二名寶座。

金價年底有望上1900美元！　台銀專家分析兩原因

金價年底有望上1900美元！　台銀專家分析兩原因

男童打疫苗被採訪　獨特名字讓他瞬間爆紅

男童打疫苗被採訪　獨特名字讓他瞬間爆紅

情侶婚前健檢！驚覺「2人都患隱疾」崩潰分手

情侶婚前健檢！驚覺「2人都患隱疾」崩潰分手

印尼投資部長來台與劉揚偉、陸學森會面　聚焦赴印投資電動車產業

印尼投資部長來台與劉揚偉、陸學森會面　聚焦赴印投資電動車產業

關鍵字：

三佛齊帝國Sean Kingsley黃金珠寶佛像穆西河巨港市蘇門答臘蘇門答臘島印尼

讀者迴響

熱門新聞

美國「百萬流量喜劇網紅」逝世得年22歲

好市多也會踩雷！鄉民「4款食物」絕不回購

2波變天雨報到　賈新興：12月冷空氣強

爆乳俏護士糾眾打死工具人　判刑定讞

連千毅突拋引退震撼彈！出售年收8億粉絲團

「C300哥」逼家人買車　害弟弟沒錢上大學

社區保全痛毆男住戶　竟因以為他是機師

二哈以為被追殺　連椅子摔進蝦池

壯世代愛愛次數太少　專家提8大好處

爸媽留「8000萬現金」他卻想放棄繼承　暗黑原因曝

湖口營區砲擊演訓傳山林大火　動員搶救6小時

臉書真的改名了！祖克柏宣布：Meta

不爽王必勝改口！女主播嗆爆說謊：渣男就是爛

《認哥》收視率急召新成員救收視！

經痛女狂吞「5顆日本神藥」！醫一照驚呆：破15個洞

更多

最夯影音

更多
家人籌錢買「百萬名車」送21歲男　無照惹禍逃逸+砸家...嬤：很後悔

家人籌錢買「百萬名車」送21歲男　無照惹禍逃逸+砸家...嬤：很後悔
無尊認愛阿喜！首揭密戀時間點　告白「她是我見過最好的女人」

無尊認愛阿喜！首揭密戀時間點　告白「她是我見過最好的女人」

吵買135萬賓士！害弟沒錢上大學 C300哥肇逃落網...維修費約20萬

吵買135萬賓士！害弟沒錢上大學 C300哥肇逃落網...維修費約20萬

5.3億台幣堆成「鈔票山」超壯觀　嘉市普發2千元消費金...點鈔畫面曝

5.3億台幣堆成「鈔票山」超壯觀　嘉市普發2千元消費金...點鈔畫面曝

安普賢嘿咻暴龍消失？家事魂大燃燒　半裸走向金高銀..她「閉眼親上去」糗大！

安普賢嘿咻暴龍消失？家事魂大燃燒　半裸走向金高銀..她「閉眼親上去」糗大！

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面