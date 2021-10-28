好心收留單車男！她遭爬床「扒光內褲硬上」　半夜驚醒崩潰

▲英國一名女子好心收留朋友過夜，卻遭性侵。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者吳美依／綜合報導

英國普雷斯頓郡（Preston）發生一起離譜事件，27歲的考斯頓（Matthew Cawston）不願冒雨騎單車回家，因此請求在女性友人家裡留宿一晚，但竟趁著對方熟睡，實施性侵。受害女子半夜醒來，驚覺自己的睡褲及內褲都被脫下，並且正被壓制侵犯，身心靈飽受創傷。

《鏡報》報導，案發當天，受害女子僅同意讓考斯頓在沙發上睡一晚，還清楚表明不想發生性行為，「原本只是開玩笑，但他一直要求做愛。」她回憶，發現自己遭性侵的當下只能「僵在原地」，「他試圖盡可能溫柔與安靜，以免吵醒我。」

受害女子不知所措，幾天後才傳訊息對質，卻換來「抱歉，我當時很飢渴」的回應。考斯頓落網時，還堅稱從來沒有「未經同意」和受害者發生性關係，後來才承認性侵，並且為自己的所作所為道歉。

▲受害女子表示，她遭侵犯後飽受煎熬。（示意圖／取自免費圖庫123RF）



被告辯護律師及社工出庭時表示，考斯頓罹患自閉症類群障礙，「難以理解人際關係界線」，儘管無法為其罪行開脫，卻讓人較能理解犯案動機。法官多德（Sara Dodd）考量上述狀況後，相信考斯頓「對本案的悔恨是真誠的」，但仍強調被告對周遭女性構成威脅，應被判處10年半有期徒刑。

受害女子表示，此事發生後，她一直做惡夢，無法停止回想當時畫面，對他人的信任及心理健康都遭摧毀，「我無法用言語來表達這件事對我、我女兒及家人的真正影響，這將持續很長一段時間，甚至可能是永遠。」

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