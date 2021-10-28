她詛咒變態男GG　「小黃瓜一刀剖開」插滿鐵釘！48秒狠虐片瘋傳

▲外國網友拍片教學如何詛咒男人的陰莖。（圖／翻攝TikTok@thecrystalpatch）



記者吳美依／綜合報導

外國網友卡萊（Kalei）自稱是一名女巫，經常在TikTok分享如何施展法術，她拍片示範如何詛咒虐待狂、戀童癖、性侵犯的陰莖，只要擁有對方全名、出生日期以及一根小黃瓜就可辦到，相關影片在網路上瘋傳。

22歲的卡萊表示，「你們想要學習如何詛咒施虐者的小弟弟嗎？讓我示範給你們看。」她拿起一根小黃瓜，在側面劃一刀、切開縫隙，接下來把寫有對方全名及出生日期的紙片摺起來，並且塞入。

卡萊說，「我們要加一些辣椒片，確保他的陰莖感到灼熱。現在，拿一個螺絲、釘子、玻璃或任何鋒利的東西插進去」，拿出繩子，想像把手上的小黃瓜與對方綁在一起。她表示，在此過程中可以盡量尖叫大哭，因為下咒需要很多能量，「你要把所有討厭的能量，以及對那個人的所有厭惡感投入進去。結束後，把它埋入你家的土裡」。

卡萊表示，如果還有對方的DNA，詛咒效果可以達到100%，若想要詛咒女人，只要找到一個代表陰道的物體即可，「這一切都是關乎象徵意義的，你選擇了什麼（物體）不重要，只要在心裡想著象徵就好。我可以舉例，可能是桃子，也有可能是烤牛肉，而下咒方法完全相同。」

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